RAFALNO PO PAMETI Jedan naručeni tekst iz tri zemlje pod istom palicom: ANTISRPSKI LOBISTI I SRBOMRZITELJI UJEDINJENI

I to je to "nezavisno" novinarstvo?

U istom danu tri su lista koja se diče svojom "nezavisnom uređivačkom politikom", iz tri zemlje, objavila isti tekst direktno i oštro intoniran protiv Srbije! Treba li da poverujemo da im je ista tema slučajno pala na pamet u isto vreme, i da su slučajno došli do istog zaključka: da srpska kupovina "rafala" ugrožava bezbednost na Balkanu! Reč je o listovima čiji je vlasnik Dragan Šolak, beogradskom Danasu i podgoričkim Vijestima, i o sarajevskom Oslobođenju.

Da podsetimo: predsednik Srbije Aleksandar Vučić obelodanio je - prilikom posete Francuskoj početkom ovog meseca - da su Srbija i Francuska postigle dogovor po pitanju nabavke borbenih aviona "rafal". Isti tip aviona ranije je kupila i Hrvatska - šest joj je već isporučeno a šest će ubrzo stići.

Koga ne mrzi, može sam da se uveri na internetu: kad su se Hrvati naoružavali, niko - ni u ovim medijima ni uopšte - nije to smatrao vrednim komentara, računa se da je reč o tekućim poslovima jedne države koja se brine za svoju vojsku. Ali su se zato i kusi i repati digli na zadnje noge kad to čini Srbija.

foto: Printscreen

Tako Vijesti prave razliku i pišu da "Hrvatska želi da unapredi sposobnosti nacionalne odbrane" a vlasti u Srbiji "tu nabavku koriste u populističke svrhe".

foto: Printscreen

Oslobođenje, opet, kaže da "imajući u vidu ulogu Srbije u poslednih 30 godina u regiji, onda se to svakako ne može baš tumačiti kao neki gest slanja poruke mira", ne precizirajući kakvu je to ulogu imala Srbija, a nije Hrvatska..., a Danas piše u smislu smuti pa prospi, ovu je temu redakcija poverila početnici, "tiktok licu redakcije" i volonterskoj pozorišnoj kritičarki, računajući valjda da tekst, kad je unapred zadat zaključak, može da napiše bilo ko.

foto: Printscreen

Citirani listovi ni do sada nisu skrivali svoju antisrpsku orijentaciju, a ako neko misli da je reč o preoštroj kvalifikaciji, neka samo vidi koliko je uvreda na račun predsednika Srbije i na račun Vlade preko njih upućeno, koliko je laži o Srbiji u njima objavljeno, i koji su sve albanski lobisti i srbomrzitelji u njima dobijali prostor. Kad je reč o Šolakovim medijima, to je uređivačka politika diktirana ambicijama i poslovnim interesima vlasnika, a što se Oslobođenja tiče, po sredi je kontinuitet mržnje koji je doveo do građanskog rata i cepanja Jugoslavije.

Ali šta je povod za ovakav udruženi poduhvat sada?

U toku je kampanja koja za cilj ima da, mimo svih odredbi međunarodnog prava, Kosovo ugura u Savet Evrope, a na svetskom nivou da se u UN donese rezolucija o Srebrenici, čije će realne posledice osetiti samo Srbija i Republika Srpska. I ne, ovo nije teorija zavere koja izmišlja da je Srbija važna u globalnim okvirima, ovo je posledica činjenice da se Srbija nalazi na geostrateški važnom mestu a da vodi nezavisnu spoljnu politiku.

E pa, prijemom Kosova u SE i rezolucijom o genocidu u Srebrenici uvrće se i zateže konopac oko njenog vrata. A da se ne bi mnogo koprcala, slabi se propagandnim kampanjama kao što je ova.

Pre desetak dana britanski Telegraf je objavio tekst u kojem se tvrdi da Srbija gradi oko Kosova "baze u obliku potkovice" kako bi napala Kosovo i pita "Da li će Kosovo biti nova Ukrajina". Sada imamo "vest" da Srbija kupuje avione da bi ugrozila region. I to, da bi delovalo ubedljivije, horsku!

Šta je sledeće?

Zajednički TV program? Emisija na svim "nezavisnim" kanalima na BHSCG jeziku: "30 minuta protiv Srbije"?

Nemojte se smejati, gledaćete!

N.N.