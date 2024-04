Pozitivna odluka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o prijemu tzv. Kosova bila je tema emisije "Ni pet ni šest" na Kurir televiziji.

Snežana Paunović, potpredsednica Narodne skupštine, bila je gošća emisije gde je govorila o ovoj temi.

- Nisam ja neko ko je sad sklon da tumači šta oni mogu da dobiju eventualnim ulaskom, zato što sam neko ko smatra da je ovo presedan svih presedana koji se dogodio u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Nije pitanje težine, pitanje je principa. Kosovo je jedna veštačka tvorevina koja ni po kom osnovu i ni po kom kriterijumu autentične Evrope, Saveta Evrope, ali pre svega Evrope kao kontinenta ne bi smela da dobije šansu, primarno zato što je nepriznata država u jedinim nacijama. To što je priznaje jedan procenat evropskih zemalja, pa i sveta manje više nije važno, ne menja situaciju da je izvršena secesija, da je ugrožen teritorijalni integritet i suverenitet međunarodno priznate članice UN, Republike Srbije - rekla je Paunović i dodala:

08:27 JOŠ NIJE KASNO DA SE STVARI POPRAVE! Paunović o pozitivnoj odluci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o prijemu tzv. Kosova

- Ovo je dobar u poluadut za Aljbina Kurtija da lokalnom stanovništvu predstavi to kao uspeh. Nije to za njih uspeh, ali nije nevažno posmatrati ga iz ugla jedne suverene zemlje kako je Srbija. Nije nevažno znati da su tamo sedeli neki parlamentarci koji su birali neki građani i gotovo da sam sigurna da u većini slučajeva oni koji su im ukazali poverenje ne misle kao oni. Ovo je zloupotreba jednog mandata unutar parlamentarne skupštine Saveta Evrope od strane, pa sad mojih kolega, poslanika, na ovaj ili onaj način. Kupljeni stav i mogućnost sada da svaki entitet u Evropi koji smatra za shodno da mu je dosadilo da pripada bilo kojoj matičnoj državi, krene i traže članstvo u Savetu Evrope. To je ono što su pokazali tom sednicom da može da se radi u parlamentarnoj skupštini, da može da toleriše Evropa kao kontinent, da EU jeste postala sada već pa svaka karakteristika koju bi ja sad rekla ono je verovatno teža od onoga što bi bilo diplomatski reći. Ali još nije kasno, komitet ministara treba da zaseda, ima tu vremena da se stvari poprave.

