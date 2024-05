"ZA 2 ZEMLJE SMO POSTIGLI VAŽAN REZULTAT VEČERAS" Vučić otkrio koje će zemlje glasati protiv rezolucije o Srebrenici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za RTS da će svaki građanin Srbije da se oseća ponosno, govoreći o predlogu Rezolucije o Srebrenici.

- Ne mogu da vam kažem za glasanje i večeras smo dobili potvrdu da će neko biti uzdržan. I večeras smo se borili. Zašto bih to otkrivao? Svi oni koji ne uđu u salu, uzdržani i protiv su oni koji nisu hteli da im glasaju za Rezolcuiju. Molim vas ne pitajte me za pojedinačne zemlje, oduzimate mi prostor da radim. Mađarska će sigurno glasati protiv, siguran sam da Slovačka neće glasati za. Siguran sam da moj prijatelj sa Kipra neće glasati za, i moji prijatelji lični i ove zemlje, iz Emirata i Bahreina neće glasati za - kaže Vučić.

foto: RTS

Kaže da je siguran da će Kina biti protiv.

- Razgovarao sam sa predsednikom Sijem lično i on je meni ukazao koliko mu je odvratno šta rade protiv Srbije i beskrajno mu hvala na tome. To je fantastično odgovoran i ozbiljan čovek i video koliko mu smeta to što rade Srbiji. Radimo sa svima, sve što možemo radimo, ali mi smo mala Srbija ne zaboravite. Za dve zemlje smo postigli važan rezultat večeras - rekao je Vučić.

Kurir.rs/Preneo: D. P.