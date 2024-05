VUČIĆ O POKUŠAJU ATENTATA NA FICA: On je veliki prijatelj Srbije, veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalazi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji "Četvrtkom u 9". Vučić je u razgovoru za RTS prokomentarisao pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica.

- U posleratnoj istoriji Evrope čini mi se da je samo na četvoricu lidera zemalja pucano. Nekoliko puta na De Gola, ubijen je Palme, ubijen je Đinđić i juče je bio atentat na Roberta Fica. To su sve ljudi od političkog integriteta, ljudi koji su bili sposobni, čini mi se, da vode neku vrstu inokosne politike. I zanimljivo svi ovi događaji se dešavaju u vreme neke promene geopolitičke paradigme. Interesantno je da ste pomenuli De Gola i to je, po duše, bilo je mnogo kriza zbog kojih je moglo da se očekuje u ono vreme da se takve stvari događaju - rekao je Vučić.

- U savremenom dobu prosto je nezamislivo da se ovako našto desi, ali jasno govori o toj velikoj što medijskoj podeli, što podeli u slovačkom društvu, koja je na kraju stvorila tu atmosferu koja je postala normalna da neko puca u slovačkog premijera, kojeg izuzetno cenim. On je veliki prijatelj Srbije, iskreni prijatelj Srbije, on je takav prijatelj Srbije da na njega ne možete da izvršite pritisak, rekao je Vučić.

foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

- Govorimo o većim zemljama i Evropske uniji i Sjedinjenim američkim državama i svim drugima. Jednim delom je to, osim tradicionalnog prijateljstva koje imamo sa Slovacima, izbog činjenica da smo nas dvojice lični prijatelji. Iskreni, dugogodišnji lični prijatelj, i kada je on u opoziciji, i kada nije, i videli smo se i u jednim, i u drugim, i u teškim, i u lepim trenucima. I to me, iskreno, potreslo, a on je...

- Hteo sam da podsetim kakav je on čovek i kakav je on političar, da malo izađemo iz ovih fraza, pro-ruski nastrojen političar, kojim neki mediji možda i opravdavaju ovaj strašni događaj. On je jedan veliki lider nesalomive volje koji se retko pronalaze - zaključio je Vučić.

Podsećamo, premijer Slovačke Robert Fico teško je ranjen u atentatu, a napadač je ubrzo savladan. Premijer je nakon napada odmah helikopterom prevezen u bolnicu, gde je operisan.

Kurir.rs/Preneo: D. P.