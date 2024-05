MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ ZAHVALILA RUSKOM AMBASADORU NA PODRŠCI: Ovo je veoma teška sedmica za našu zemlju

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas s ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan Harčenkom o saradnji dve zemlje na projektima u sektoru energetike.

Na početku sastanka, ministarka Đedović Handanović zahvalila je ambasadoru Bocan Harčenku na podršci Ruske Federacije Republici Srbiji u veoma teškoj situaciji, kad se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija razmatra rezolucija o Srebrenici.

“Ovo je veoma teška sedmica za našu zemlju i hvala Vam na iskrenoj podršci”, navela je ministarka.

Jedna od glavnih tema sastanka bio je remont u Rafineriji nafte Pančevo, na kojem su radovi u finalnoj fazi. “Zalaganjem svih učesnika u projektu, uspeli smo da prevaziđemo određene izazove, proizvodnja dizela je već uspostavljena i izbegnuti su poremećaji na domaćem tržištu. Ovo postrojenje je od velikog značaja ne samo za energetski sektor nego i za čitavu privredu i veoma je važno da se čitav posao završi do kraja ove nedelje”, navela je Đedović Handanović.

Ministarka i ambasador razgovarali su i o projektu proširenja skladišta gasa u Banatskom Dvoru, u vlasništvu “Srbijagasa” i ruskog “Gasproma”, koje je jedan od prioritetnih projekata u energetskom sektoru i od velikog značaja za sigurnost snabdevanja Srbije prirodnim gasom.

Đedović Handanović je naglasila dobru saradnju sa ruskim partnerima na revitalizaciji HE “Đerdap 1”, kojom je Srbija dobila dodatnih oko 100 megavata zelene energije.

“Nakon uspešnog završetka ove revitalizacije, Ministarstvo planira i revitalizaciju HE “Đerdap 2”, koja će značiti veću energetsku stabilnost, kao i produženje životnog veka agregata na ovoj hidroelektrani, kao što smo to uradili sa HE “Đerdap 1”, rekla je ministarka.

Ambasador Ruske Federacije čestitao je ministarki novi mandat i istakao da je u prethodnom periodu ostvarena dobra razmena mišljenja i dijalog koji se pretvara i u konkretne rezultate.

