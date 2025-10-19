Slušaj vest

Oglasivši se na mreži X, Piper je napisao sledeće:

"RAZOTKRIVENO LICEMERSTVO VRAČARCA MILOŠA JOVANOVIĆA!

Lični stranački šofer Miloša Jovanovića, Aleksandar Petrović zvani Sale Vozač - kaže da predsednik DSS NE VOLI Putina!

Treba mu verovati!

Taj čovek provodi sate dnevno sa Jovanovićem dok ga vozi po gradu, iz skupe galerije sa slikama do PR agencija, na kafu sa Đilasom, pa na kafu sa Ponošem, pa na..

On sluša, skuplja informacije i zna šta predsednik DSS stvarno misli i šta mu govori.

NE VOLI PUTINA!

A sve ostalo, za javnost Jovanovićevo busanje u patriotske grudi, priča da ne bi uvodio sankcije Rusiji i slično - samo je manipulacija da se dobiju glasovi.

Ne vredi - 1,26% je njegova mera i od sledećeg saziva parlament će gledati samo na televiziji!

Kurir.rs/X

