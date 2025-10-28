Slušaj vest

Reč je o najnovijoj laži u opasnom nizu i to na temu stravičnog zločina - pokušaja ubistva ispred Skupštine Srbije - kada je blokader Vladan Anđelković ranio njemu nepoznatog čoveka Milana Bogdanovića, a zatim izazvao požar u jednom od šatora u kampu.

Jeziva blokaderska teza bila je da je ispred parlamenta zapravo došlo do obračuna zbog dnevnica?!

Tu fantazersku tvrdnju "potkrepili" su snimkom za koji tvrde da su na njemu pucač i žrtva.

Na njihovu žalost snimak zločina snimile su nadzorne kamere...

Napad blokadera na nevinog čoveka ispred Skupštine

Tako je na sreću građana Srbije izbegnut još jedan pokušaj manipulacije i izmišljotina koje blokaderima služe za raspirivanje nove mržnje i dizanje novih tenzija. Inače, čovek sa snimka, koji sa Milanom Bogdanovićem ispija kafu u šatoru ispred Skupštine nije blokader Anđelković, već čovek po imenu Nikola Petronić, koji se javio upravo Kuriru čim je snimak iz Ćacilenda postao viralan i u službi blokadera.

- Snimak nije sporan, nego poenta. Na snimku smo Milan i ja, a onda se pojavljuje gospođa koja je došla da provocira. Poenta je da, naravno, nisam ja pucao i sve to nema veze s kontekstom. U Ćacilendu sam od prvog dana. Milan i ja smo tu od početka, dežuramo 24 sata. Mi smo tamo kako bismo pružili podršku Srbiji i predsedniku - rekao nam je Petronić nedugo posle pucnjave ispred Skupštine.

Ovako drske manipulacije i laži, da se nisu ekspresno raskrinkale, mogle su izazvati opasne posledice od kojih je uznemiravanje javnosti možda i najbenignija. Uostalom, slučaj blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Srbije samo zato što predstavlja političkog neistomišljenika, govori na kakve posledice računaju blokaderi i izazivaju ih. Očigledno je da računaju na izazivanje emocija kod građana, jer im je to postalo poslednja nada. Oni lažima stvaraju naelektrisano društvo u kojem je su upravo te njihove laži dovele do pokušaja ubistva u centru Beograda.

Ono što najviše zabrinjava u svemu ovome je što niko za to ne odgovara. Niko čak nije pozvan u tužilaštvo za sve te teške laži.

Toj poslednjoj u nizu gnusnih laži prethodio je niz isto tako jezivih, a jedna od najjezivijih bila je navodno stradanje dečaka u Valjevu.

Na sve njih nedavno je u holu Skupštine Srbije, obrativši se novinarima, podsetila i predsednica sprskog parlamenta Ana Brnabić koja je navela da je jednostavno bila primorana da reaguje jer je mreža laži počela da se plete i plasira i iz skupštinskih klupa, mesta gde to ne bi nikako smelo da se desi.

Brnabićeva ih je tada nabrojala taksativno, laži jednu po jednu redom, podsetivši građane kakve su lagarije sve slušali prethodnih meseci, a da se potom ispostavilo da ni jedna jedina od njih nije bila tačna.

Ona je tada rekla sledeće:

"Podsetiću samo na neke laži: Zvučni top, CN gas, Vučić izvodi tenkove na ulice..."

- Podsetiću samo na neke laži kad je bilo potrebno da se pumpa u Srbiji pred neki određen datum ili nečiji određen dolazak.

- zvučni top, i nikad nismo čuli izvini niti da li je iko ikad odgovorao za to, za uznemiravanje javnosti

- CN gas na PMF u Novom Sadu, a na kraju ne znamo ni ko je radio tu analizu, niti ko je za to bio odgovoran, za uznemiravanje javnosti

- najmonstruoznija laž da je umro mladić iz Valjeva, nismo čuli izvini ali ni to da je iko odgovarao

- imamo sad i pretučenu studentkinju Poljoprivrednog i niko nije odgovoran i opet nikom ništa

- pa pregaženi čovek iz Žarkova, a kad smo videli snimak sa kamera niko nije bio pregažen i opet nikom ništa. Naprotiv čoveku u autu je bio polomljen retrovizor i sam je bio meta napada

- i to da Vučić izvodi vojsku na ulice i da parada nije parada nego da će tenkovi tu da ostanu?! I svi su to zaboravili i nikom ništa, nismo čuli ni izvinjenje, niti iz pravosuđa da je neko odgovarao za te monstruozne laži, namerno plasirane da se uznemirava javnost

- pa jadna i izmučena baka koja studentima daje od svojih usta, svoje poslednje dve jabuke a baka iz Rumunije

- A moje pitanje, gde je kraj, gde je gospodo kraj? I pitanje institucijama nebrojeno puta da li će neko biti pozvan na odgovornost? Ovo je uznemiravanje javnosti, to je krivično delo. Tražimo odgovornost zarad građana a od poslanika odgovornost prema građanima zahvaljujući kojima i imaju čast da budu poslanici da ne plasiraju više laži i dezinformacije iz skupštinskih klupa, rekla je Brnabić.

"Očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čiji je jedini cilj da se pumpa"

- Ja apsolutno očekujem još ovakvih laži do 1. novembra čija je jedina svrha da se pumpa, kazala je odgovarajući na pitanja novinara, te dodala i da od poslanika očekuje da iz skupštinskih klupa ne učestvuju u pumpanju. Jedna laž sustiže drugu i nema odgovornosti.

- Lagali su građane Srbije, njima su manipulisali, poručila je građanima polovinom oktobra.

Šta se stvarno dogodilo ispred Skupštine

Vladan Anđelković (70) je s pištoljem i kantom benzina, u sredu 24. oktobra 2025. došao do šatora koji se nalaze ispred Narodne skupštine s namerom da ubije one koji tu borave, a s kojima se on politički ne slaže! Teško je ranio Milana Bogdanovića (57), nakon čega je izazvao požar.

- Užasan teroristički napad dogodio se ispred Skupštine Srbije jer je upotrebljeno vatreno oružje sa ciljem izazivanja opšte opasnosti, ali sa nedvosmislenim i jasnim političkim motivom - izjavio je tog dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti, i istakao da je bilo samo pitanje vremena kada će se to dogoditi, imajući u vidu da je bezbroj puta na to pozivano.

Zbog čega je pucao?

Na snimku se vidi kako blokader Anđelković sa kantom prilazi i ulazi u jedan od šatora ispred Skupštine, a nekoliko trenutaka kasnije pored šatora prolazi Bogdanović i u jednom trenutku pada pogođen.

Objavljen je i snimak hapšenja blokadera, u kojem tvrdi da ga niko nije poslao i da nikoga ko boravi u šatorima ne poznaje, a negirao je i da ima neko psihičko oboljenje.

Rekao je da je hteo da zapali šatore zato što ga nervira što su postavljeni u centru grada i da je pucao s namerom da izazove policiju da ga ubije jer, kako je rekao, ne može više da živi.

Vladan Anđelković koji je pucao ispred Skupštine

Uhapšeni blokader rekao je da je benzin kupio u Francuskoj ulici, a da je taksijem došao od Ulice Tadeuša Košćuška do Terazija i da se uputio ka šatorima ispred Skupštine i da je ušao u jedan koji je bio prazan.

Takođe, blokader Anđelković je rekao da je došao s namerom da zapali šator, da je pokušao da prolije benzin i da je kada je video da neko prolazi, pucao iz pištolja.

"Majku vam j**em, ima sve da vas pobijem"

Blokader je, pre pucnjave vikao i pretio, a jedan od očevidaca, koji se nalazio u blizini, ispričao je u policiji šta se dogodilo. On je rekao da je blokader Anđelković po dolasku ispred Skupštine i psovao.

"Nalazio sam se između šatora koji se nalaze ispred Doma Narodne skupštine. Išao sam do prodavnice, kada sam čuo da neko viče "Majku vam j**em Vučićevu, ima sve da vas pobijem", nakon čega sam video samo ruku tog čoveka i kako u istoj drži nešto ali nisam uspeo da vidim šta jer je prošao iza šatora. Nakon toga sam čuo pucnje, a ubrzo zatim počeo je da se šrii daim, a zatim i vatra. Nakon toga je došla policija, a ja sam se samo pomerio u stranu", rekao je očevidac na saslušanju u policiji.

S Plenkovićem na istoj slici

Blokader, koji je ispred Skupštine Srbije pokušao da ubije nevinog čoveka i zapalio šator, uslikan je u junu ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske.

Pretpostavlja se da je posle pomenute fotografije sa Plenkovićem, hrvatska obaveštajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera.

Hrvati ga dobro poznaju

Kako pišu hrvatski mediji, šok i neverica zavladali su među Riječanima koji se kupaju na jednoj od poznatih riječkih plaža nakon što su u vestima, o pucnjavi ispred Skupštine, ugledali poznato lice.

U prvom trenutku pomislili su da im se učinilo i da je napadač Vladan Anđelković samo sličan čoveku sa kojim se već godinama kupaju i druže na plaži, ali nakon ponovnog pregleda brojnih snimaka koji su objavljeni u javnosti, sumnje su otklonjene, nije bilo reči o slučajnosti.

4 najmonstruoznije laži blokadera Prva laž - Zvučni top od 15. marta

Tokom protesta u Beogradu opozicioni mediji i aktivističke mreže plasirali su tvrdnju da je vlast protiv građana upotrebila "zvučni top" koji se koristi za rasterivanje masa. Cilj ove laži bio je jednostavan: stvoriti sliku da režim poseže za brutalnim, pa i opasnim sredstvima protiv sopstvenog naroda. Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) je nakon analiza saopštila da nije bilo nikakve upotrebe zvučnog topa.

Druga laž - Smrt deteta na protestima

Mnogo opasnija i daleko perfidnija laž bila je da je tokom protesta u Valjevu stradalo dete. Dezinformacija je plasirana ciljano, svesno i bez ikakvih dokaza jer je onima, koji su ovu laž plasirali, bilo jasno da ništa ne izaziva jaču emotivnu reakciju od priče o mrtvoj deci, a poruka je bila da je Vucic tiranin koji je spreman da ubija decu samo da bi ostao na vlasti. Istragom je utvrđeno da nijeno dete nije stradalo na protestima.

Treća laž - Na narod u Novom Sadu pušten gas

Pojedini opozicioni mediji javili su da je tokom protesta u Novom Sadu upotrebljen CN gas protiv demonstranata, ali kao i kod "zvučnog topa" utvrđeno je da je reč u unapred pripremljnoj laži koja je imala za cilj da pokaže da je "vlast spremna na sve". Kao kod nepostojećeg zvučnog topa kada je "pucano na omladinu", sada je trebalo stvoriti sliku da vlast "truje omladinu".

Četvrta laž - Policajci pretukli studentkinju

Opozicioni poslanik Borko Stefanović iz skupštinske klupe je rekao da su pripadnici policije oteli i u prostorijama policije brutalno pretukli studentkinju A. P. sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Međutim, ministar policije Ivica Dačić je rekao da je sama studentkinja na svom Instagramu demantovala da su je policijski službenici zlostavljali i poručila da nije bila u prostorijama policije. Ministar Dačić je dodao da je ova laž namenski pripremana pred dolazak visokih zvanicnika EU kako bi se Srbija predstavila kao zemlja sa policijskom torturom.