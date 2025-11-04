Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da je Srbija u veoma teškim okolnostima položila ispit i na dostojanstven način odala poštu žrtvama tragedije u Novom Sadu.

Međutim, naglasio je da je samo nekoliko sati kasnije deo političke javnosti ili aktivista pokušao da čitavu priču u vezi sa tragedijom kanališe i zloupotrebi u političke svrhe.

- Danas smo svedoci toga da se želi da se ta godišnjica ponovo iskoristi kao instrument za masovnije izvođenje ljudi na ulice, pošto je jasno da je u prethodnim mesecima broj ljudi koji su učestvovali u tim skupovima opao. Međutim, ono na što treba da se fokusiramo, kada to analiziramo, jeste ono što je ispod površine, a to je da su opšti tokovi političkog raspoloženja u Srbiji vrlo jasni i da većinska Srbija razume koliko je važno da nastavimo sa kursom rasta i razvoja naše ekonomije, koji nam je u prethodnih 10 godina doveo zemlju u situaciju da nam se ekonomija više nego udvostruči - rekao je on za TV Prva.

1/8 Vidi galeriju Napad blokadera ispred Skupštine Foto: Društvene Mreže, Kurir

Govoreći sa stanovišta svog resora, ocenio je da ukoliko želimo da sačuvamo samostalnu i nezavisnu spoljnu politiku koja je u stanju da na osnovu interesa građana Srbije procenjuje političke korake u veoma složenim međunarodnim okolnostima, potrebno je da sačuvamo jedinstvo i stabilnost.

- Samo takva politika može da nam isporuči najbolje rezultate i u ekonomskoj sferi i u svim drugim sferama. Drugim rečima, bez obzira na to što možemo da čujemo mnogo buke na društvenim mrežama, bez obzira na to što možemo da čujemo teške reči, bez obzira što imamo ljude koji pokušavaju da, kao što vidimo, nasilno preuzmu institucije, tiha, ogromna većina ljudi u Srbiji želi normalne međuljudske odnose, želi saradnju, želi da se politički odnosi rešavaju kroz institucije - istakao je on.

Naveo je da sva relevantna istraživanja govore o tome da ubedljiva većina građana Srbije podržava politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Srpske napredne stranke i aktuelne vlade.

Komentarišući navode u pojedinim medijima u Crnoj Gori da je Srbija na neki način umešana u dešavanja vezana za spor koji je nastao u tursko-crnogorskim odnosima, Đurić je naveo da je reč o opasnoj laži i besmislici koja se plasira iz političkih krugova koji nemaju dobre namere vezane za srpsko-crnogorske odnose.

- Međutim postoje određeni krugovi još iz vremena prethodnog režima u Crnoj Gori koji bi želeli da se na svaki način prvo mešaju u unutrašnje političke odnose u Srbiji sa jedne strane, a sa druge strane koji bi želeli da optuže lično predsednika Vučića za unutrašnje političke probleme i nesuglasice u Crnoj Gori - rekao je Đurić.