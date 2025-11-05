UŽIVO SRBI SA KiM STIGLI U BEOGRAD: Braću sa Kosmeta prati kilometarska kolona, uskoro stižu pred Skupštinu - "ZA SRBIJU"! Uz njih i Miloš Vučević (FOTO/VIDEO)
Grupa Srba sa Kosova i Metohije koja danima prešači kroz Srbiju stigla je danas u Beograd, gde joj je kočano odredište početak Ulice kneza Miloša.
Na dočeku Srba sa KiM trebalo bi da govore Ana Brnabić, Miloš Vučević, student Miloš Pavlović i Žarko Milovanović iz Kosovske Mitrovice.
Bakljada u koloni
Oni koji šetaju u koloni sa Srbima sa KiM popalili su baklje da ceo prizor izgleda još moćnije.
Vučević: Njihova poruka je da ne ugrozimo državu
Miloš Vučević izjavio je da su se danas u Beogradu okupili ljudi kako bi poželeli dobrodošlicu Srbima sa Kosova i Metohije i zahvalili im na tome što istrajavaju čuvajući srpsko ime i prezime i srpsku državu u južnoj pokrajini.
"Mislim da je njihova ključna poruka, a oni će to reći mnogo bolje od mene, da ne ugrozimo državu, jer ako ugrozimo Srbiju i svađamo se, delimo se, sukobljavamo se, rušimo snagu naše otadžbine, a njihova pozicija na Kosovu i Metohiji je daleko, daleko teža, da ne kažem, gotovo nemoguća", kazao je Vučević.
Vojni veteran: Da damo podršku našoj državi, predsedniku i institucijama
Vojni veteran Zoran Popović izjavio je za Tanjug da je sa svojim saborcima izašao kako bi dočekao Srbe koji pešače sa Kosova i Metohije kako bi im pružio podršku.
"Izašli smo simbolično četiri, pet kilometara smo šetali da ih podržimo u šetnji kao veterani, da damo podršku našoj državi, predsedniku i institucijama, uvek ćemo biti uz institucije države", poručio je Popović.
Vijore se srpske trobojke
Dugačka kolona se "razvukla", a na sve strane se vide srpske trobojke.
Nastavak puta
Velika kolona na čelu sa Srbima sa KiM krenula je ka Ulici kneza Miloša.
Stigao i Miloš Vučević
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević došao je da pruži podršku junacima sa KiM.
Veklika podrška ispred Kuće cveća
Veliki broj građana okupio se ispred Kuće cveća kako bi pozdravio Srbe sa KiM.
Oni nose transparent "Srbi sa KiM za Srbiju - protiv blokada".
Iz minuta u minut sve je veći broj okupljenih građana, među kojima ima i dosta dece. Vijore se srpske trobojke...
Osveženje na Petlovom brdu, doček na Vidikovcu
Braću s Kosmeta, Beograđani su dočekali na Petlovom brdu raširenih ruku, uz osmehe i osveženje da malo predahnu i da se okrepe pre nego što kolona nastavi put kroz glavni grad.
Doček im je priređen i na Vidikovcu.
Inače, grupa Srba sa Kosova i Metohije prethodne noći stigla je u Meljak gde ih je dočekao veliki broj građana, kao i predstavnici opštine Barajevo.
Grupa je 29. oktobra krenula pešice ka Novom Sadu da podrži predsednika Srbije Aleksandra Vučića i veliki narodni skup protiv blokada.