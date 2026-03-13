Predsednik Aleksandar Vučić obilazi mesto Kopljare, gde će posetiti destileriju porodice Ivović, koju vode Marko Ivović (34) i njegova majka Snežana Ivović (56).

Gazdinstvo, osnovano 1956. godine, bavi se proizvodnjom rakije. Poseduje sedam hektara pod voćem, od čega je 4,5 hektara pod šljivom, hektar i po pod grožđem i jedan hektar pod kruškom.

U gazdinstvu se nalazi 7.000 litara rakije. Najstarija rakija stara je 30 godina i ima je oko 150 boca.

Predsednik je pitao domaćine i građane šta je najpotrebnije, na šta su rekli da je potrebno 900 metara puta.

- Domaćine, ako bude tih 900 metara, zoveš na rakiju. Neću na večeru, samo na rakiju. Za tri dana ćemo da počnemo i da uradimo za 10 dana - rekao je predsednik.

„Inače moj deda je počeo da proizvodi rakiju 1960. godine, tako da imamo dugu tradiciju proizvodnje, a mi smo je samo nastavili i modernizovali“, rekao je jedan od članova porodice Ivović.

Istakao je da voće za proizvodnju koriste 90 odsto iz svojih zasada.

„Otkupljujemo jedan deo i nadamo se da ćemo proširiti otkupni deo, da pomognemo i proizvođačima voća. S obzirom na tržište, hteli bismo da proširimo otkup“, rekao je on. Istakao je da rakiju proivode od čačanske rodne, čačanske lepotice i stenlejke.

Dodao je da do sada nisu koristili podsticaje države, ali da se nada da će u budućnosti koristiti.

„Još uvek nismo, jer smo tek godinu dana u poslu, ali se nadamo da ćemo u narednim godinama“, dodao je on. Istakao je da nije teško da se bavi ovim poslom.

„Kad nesto voliš nije teško, računica se isplati, da se ne isplati ne bih radili“, dodao je Ivović.

Naveo je da je cela porodica, uključujući i kumove deo toga, a da je on pružio podršku ideji svoje supruge da se ponovo obnovi dedina proizvodnja rakije.

