Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je porodičnu pekaru Maksimil u selu Đerać u opštini Lučani, koju je već posetila pre sedam godina.

Ona je tom prilikom istakla da je presrećna što je u ovom mestu problem sa poplavama prošlost, nakon izgradnje novog bedema.

- U selu Đerać u opštini Lučani obišla sam porodičnu pekaru Maksimil, koju sam već posetila pre sedam godina. Meštani se naravno sećaju mnogo bolje od mene tog perioda, obeleženog poplavama iz godine u godinu, proizvodni pogon je svake godine propadao jer je bio poplavljen, domaćinstva su takođe bila ugrožena. Presrećna sam što sam se danas lično uverila da je problem sa poplavama, izgradnjom novog bedema, prošlost.

- Imamo još mnogo posla, i sve to možemo i moramo završiti svi zajedno, kao jedan tim. Srbija mora da nastavi da radi, nikako da stoji i bude blokirana. Idemo dalje napred, borimo se za našu zemlju jer su i Lučani i Srbija naša porodica! - poručila je u objavi Ana Brnabić.