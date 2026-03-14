Jedan od najboljih dokaza za to je izjava Ivane Kekin, poslanice u hrvatskom Saboru i kandidatkinje za predsednicu te zemlje, koja je rekla da je strateški interes Hrvatske Srbija bez Vučića.

- Nama kao Hrvatskoj je strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. To očito sa Aleksandrom Vučićem nije moguće - rekla je ona.

Strateški interes Hrvatske je Srbija bez Vučića

Činjenica je i da su blokaderi od početka dobijali i koristili instrukcije iz "Blokadne kuharice", anarhističkog pamfleta u kom su nabrojani načini za izazivanje haosa, a koji su potpisali zagrebački studenti.

Blokaderi su takođe naišli na zdušnu podršku u celoj Hrvatskoj, pa su im tako organizovani skupovi podrške u Vukovaru, kao i doček u Splitu, a uz njih je zdušno bila i Severina Vučković, koja je snimila pesmu "Pumpam".

Možda i najbolji primer strašnog mešanja Hrvatske u unutašnja posla Srbije i pokušaje da sruše predsednika Aleksandra Vučića je i činjenica da su pružili utočište organizatorima pokušaja državnog udara 15. marta, Mili Pajić, Anji Pitulić, Dejanu Bagariću i drugima.

I blokader koji je pucao u čoveka ispred Narodne skupštine, a potom izazvao požar, ranije se slikao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i te fotografije objavljivao na društvenim mrežama.

Podršku blokaderima je pružio Tonino Picula, hrvatski izvestilac u Evropskom parlamentu i učesnik proterivanja Srba tokom Oluje, koji im je poručio da ne smeju odustati, i da je rušenje Vučića u interesu Hrvatske.

Sa druge strane, i Hrvati su našli podršku u brojnim ličnostima iz Srbije koje su se svrstale uz blokadere.

Dinko Gruhonjić, koji je sa osmehom na licu pravio paralelu između sebe i ozloglašenog ustaškog zločinca Dinka Šakića, rekao konstantno preko hrvatskih medija poziva na rušenje Vučića.

- Mi ne možemo rešiti ništa dok se ne rešimo ovog režima - rekao je on jednom prilikom.

I režiser Dragan Bjelogrlić, potpisnik Proglasa, žalio se da u Srbiji ne može da uradi ništa, i da je morao u Hrvatskoj da snima film.