Slušaj vest

Iako je Visoki savet tužilaštva 6. marta posle višečasovne diskusije u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) reuputio 7 od 11 prethodno upućenih javnih tužilaca, najteži uradac vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac očito je zadala je odluka o neupućivanju njenog saradnika tužioca iz Novog Sada Aleksandra Barca, tvrdi sagovornik iz vrha pravosudja.

Barca je, podsetimo, prošle godine u ovo vreme svojom diskrecionom odlukom po merilima poslušnosti na duplo veću platu u JTOK uputila Dolovac i naložila da on vodi istragu u vezi sa tokovima novca i finansiranjem rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, koji postupak pojedini opizicionj mediji vole da nazivaju "nadstrešnica", iako sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine ovaj predmet nema nikakve veze.

- Međutim, od početka je bilo jasno da ovaj tužilac ne radi po profesionalnim standardima nekoga ko treba da bude profesionalac u JTOK. Ne samo da je maksimalno usporio istragu, već je na dan njenog pokretanja i hapšenja osumnjičenih 1. avgusta 2025. godine, među kojima su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, tužilac Barac otišao da letuje na Sardiniju - objašnjava sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosudja šta se dešavalo "iza kulisa".

Foto: Beta Milan Obradovic

Kako je Barac otišao na odmor, kako dodaje, neko drugi je u njegovo ime potpisao naredbu o sprovođenju istrage koja je doneta 1. avgusta, a o čemu smo prošlog leta već pisali.

- Njegov potpis stoji na naredbi i to pored još dva tužioca iz JTOK, od kojih je tužiteljka Mirjana Jovanović, koja je odlukom VST ponovo upućena u JTOK na tri godine. Činjenicom da druga dva profesionalca nastavljaju rad na ovom predmetu potiru se tvrdnje koje Dolovac plasira u javnost preko opozicionih medija, kako će istraga biti zaustavljena, usporena - navodi sagovornik i dodaje da pored toga, isti ti mediji koji već danima lažno izveštavaju o radu VST tvrdeći da je "vlast sprečila reupućivanje Barca", ne prenose činjenice koje su predočene na sendici VST - da je Barac imao u radu samo dve istrage, od kojih smo jednu gore već pomenuli.

- Drugu mu je opet Dolovac darivala nakon što ju je otela od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je sprovelo kompletan predistražni postupak (predmet javnih nabavki - EPS), uhapsilo osumnjičene, zaplenilo im imovinu i pokrenulo istragu. Dakle Barac nema nijedan "samostalni" predmet osim onih koje mu je poklonila vrhovna tužiteljka - tvrdi ssgovornik.

Podsetimo, istragu uzroka pada nadstrešnice koji je za posledicu imao smrt 16 ljudi vodi VJT u Novom Sadu zbog krivičnog dela – Teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podiglo optužnicu protiv troje okrivljenih zbog sumnje da su koruptivnim radnjama, odnosno nesavesnim radom doprineli nastanku navedene posledice.

Iako su u delu javnosti namerno plasirane tvrdnje da će biti opstruisan rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a istrage zaustavljene što će dovesti do katastrofe, Visoki savet tužilaštva je jednoglasnim odlukama na tri godine ponovo uputio u JTOK sedmoro javnih tužilaca, koji su po prethodno važećim zakonskim odredbama u to tužilaštvo bili upućeni odlukama vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.

Ponovo su upućeni tužioci Milenko Mandić, Goran Jović, Saša Drecun, Predrag Ćetković, Nataša Trninić, Mirjana Jovanović i Vesna Đorđević.

Ovim je potvrđeno da su neosnovani spinovi medija koji neprofesionalno izveštavaju - da je ovo "osveta vlasti neupućenim tužiocima", jer su potpuno neutemeljene, odnosno izmišljene.

I da podsetimo, u vladavini Zagorke Dolovac kao vrhovne tužiteljke u prethodnih 16 godina važilo je samo jedno pravilo kada su u pitanju upućivanja i izbori javnih tužilaca, a to je, "moja je poslednja", uz kriterijume - zaklinjanja njoj na vernost bez obzira na stručnost.