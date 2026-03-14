NAJTEŽI UDARAC ZA DOLOVAC NEUPUĆIVANJE TUŽIOCA BARCA: Usporavao istragu finansiranja rekonstrukcije pruge?
Iako je Visoki savet tužilaštva 6. marta posle višečasovne diskusije u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) reuputio 7 od 11 prethodno upućenih javnih tužilaca, najteži uradac vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac očito je zadala je odluka o neupućivanju njenog saradnika tužioca iz Novog Sada Aleksandra Barca, tvrdi sagovornik iz vrha pravosudja.
Barca je, podsetimo, prošle godine u ovo vreme svojom diskrecionom odlukom po merilima poslušnosti na duplo veću platu u JTOK uputila Dolovac i naložila da on vodi istragu u vezi sa tokovima novca i finansiranjem rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice, koji postupak pojedini opizicionj mediji vole da nazivaju "nadstrešnica", iako sa padom nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine ovaj predmet nema nikakve veze.
- Međutim, od početka je bilo jasno da ovaj tužilac ne radi po profesionalnim standardima nekoga ko treba da bude profesionalac u JTOK. Ne samo da je maksimalno usporio istragu, već je na dan njenog pokretanja i hapšenja osumnjičenih 1. avgusta 2025. godine, među kojima su i bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, tužilac Barac otišao da letuje na Sardiniju - objašnjava sagovornik Kurira iz vrha srpskog pravosudja šta se dešavalo "iza kulisa".
Kako je Barac otišao na odmor, kako dodaje, neko drugi je u njegovo ime potpisao naredbu o sprovođenju istrage koja je doneta 1. avgusta, a o čemu smo prošlog leta već pisali.
- Njegov potpis stoji na naredbi i to pored još dva tužioca iz JTOK, od kojih je tužiteljka Mirjana Jovanović, koja je odlukom VST ponovo upućena u JTOK na tri godine. Činjenicom da druga dva profesionalca nastavljaju rad na ovom predmetu potiru se tvrdnje koje Dolovac plasira u javnost preko opozicionih medija, kako će istraga biti zaustavljena, usporena - navodi sagovornik i dodaje da pored toga, isti ti mediji koji već danima lažno izveštavaju o radu VST tvrdeći da je "vlast sprečila reupućivanje Barca", ne prenose činjenice koje su predočene na sendici VST - da je Barac imao u radu samo dve istrage, od kojih smo jednu gore već pomenuli.
- Drugu mu je opet Dolovac darivala nakon što ju je otela od Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je sprovelo kompletan predistražni postupak (predmet javnih nabavki - EPS), uhapsilo osumnjičene, zaplenilo im imovinu i pokrenulo istragu. Dakle Barac nema nijedan "samostalni" predmet osim onih koje mu je poklonila vrhovna tužiteljka - tvrdi ssgovornik.
Podsetimo, istragu uzroka pada nadstrešnice koji je za posledicu imao smrt 16 ljudi vodi VJT u Novom Sadu zbog krivičnog dela – Teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podiglo optužnicu protiv troje okrivljenih zbog sumnje da su koruptivnim radnjama, odnosno nesavesnim radom doprineli nastanku navedene posledice.
Iako su u delu javnosti namerno plasirane tvrdnje da će biti opstruisan rad Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, a istrage zaustavljene što će dovesti do katastrofe, Visoki savet tužilaštva je jednoglasnim odlukama na tri godine ponovo uputio u JTOK sedmoro javnih tužilaca, koji su po prethodno važećim zakonskim odredbama u to tužilaštvo bili upućeni odlukama vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Ponovo su upućeni tužioci Milenko Mandić, Goran Jović, Saša Drecun, Predrag Ćetković, Nataša Trninić, Mirjana Jovanović i Vesna Đorđević.
Ovim je potvrđeno da su neosnovani spinovi medija koji neprofesionalno izveštavaju - da je ovo "osveta vlasti neupućenim tužiocima", jer su potpuno neutemeljene, odnosno izmišljene.
I da podsetimo, u vladavini Zagorke Dolovac kao vrhovne tužiteljke u prethodnih 16 godina važilo je samo jedno pravilo kada su u pitanju upućivanja i izbori javnih tužilaca, a to je, "moja je poslednja", uz kriterijume - zaklinjanja njoj na vernost bez obzira na stručnost.
Nedavnim izmenama Zakona o javnom tužilaštvu to "pravilo" je ukinuto, pa se Dolovac više ništa ne pita ni za upućivanje niti za izbor, jer odluke sada donosi Visoki savet tužilaštva kao kolegijalni organ, koji će odlučivati čak i o njenom, toliko željenom četvrtom mandatu, koji je postao nedostižan.