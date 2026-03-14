U susret predstojećim lokalnim izborima, sve češće se iz redova opozicije mogu se čuti poruke koje blokaderima ne ulivaju optimizam kada je reč o izbornom rezultatu. Pojedini opozicioni političari otvoreno izražavaju sumnju da bi vlast mogla da pretrpi poraz, pa čak procenjuju da će Srpska napredna stranka ostvariti ubedljivu pobedu.

Jedan od njih je i Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke, koji je ocenio da će Srpska napredna stranka ostvariti ubedljivu pobedu na predstojećim lokalnim izborima, ističući da deo opozicije koji organizuje blokade nema ni osnovno znanje o izbornom procesu. Gajić je, gostujući u na Euronewsu, naveo da očekuje rezultat "10:0" u korist SNS-a, uz obrazloženje da, kako tvrdi, oni koji predvode blokade nisu pokazali ni elementarno poznavanje procedura potrebnih za učešće na izborima.

- Ja mislim da će biti 10:0 za SNS, zato što otpor nije čak došao ni do onog stepena elementarnog znanja o tome kako se prijavljuje lista i to je problem - rekao je Gajić.

- Problem opozicije je kako da prevede 600.000 birača SNS-a, ne nekih iz Danske, nego građana Srbije na svoju stranu. Nema nikakve šanse, jer metod kojim idu na to da ih diskredituju u ljudskom smislu, on ne pomaže. Ne pomaže ni ono što radi Šarović...- naveo je Gajić.

