Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević oglasio se na Instagramu i odgovorio na izjavu hrvatskog ministra odbrane Ivana Anušića koji je rekao da se nada da će "srpske hipersonične rakete ostati u skladištu".

- One su garant bezbednosti građana Srbije i našeg naroda. One su garant da neki drugi neće krenuti u avanture protiv nas... Ja sam siguran, ako su svi normalni i racionalni, da će te rakete biti u skladištima ili eventualno upotrebljene u nekoj vojnoj vežbi. Ne treba niko da bude zabrinut ko ima dobre namere prema Srbiji. Daj Bože da ih imamo što više, bar što se mene tiče - rekao je Vučević.