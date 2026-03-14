Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da ga ne čudi izjava Ivane Kekin, poslanice u hrvatskom Saboru i kandidatkinje za predsednicu te zemlje, koja je rekla da je "strateški interes Hrvatske Srbija bez Vučića".

- U Prvom svetskom ratu bili su na suprotnoj strani, mi smo ih oslobodili iuveli ih u novu državu. Onda su krenuli sa lažima o žandarima koji tuku hrvatsku gospodu. Onda su dobili Tita kog su posvađali sa Lekom Rankovićem, pa je Leka onako završio. Uspevali su to sa istaknutim partizanima koji su videli šta se radi sa srpskim interesima. Ako vidite karijere ljudi poput Slavka Rodića i Ivana Milutinovića vidite mnogo čudnih ljudi. Zatim su rasturili Jugoslaviju, izvršili etničko čišćenje. Ubili su i kralja Aleksandra, dakle, oni su bili glavni protagonisti toga. Sve su radili i činili protiv Miloševića, zatim i protiv Đinđića. U svom udbaškom "Nacionalu" su ga optužili da je šef duvanske mafije. Čak su i Koštunicu napadali, kao da je nesposoban i neki polukreten, ali želeći da im ostane onaj jedini kog nikada nisu napadali. To je Boris Tadić - kazao je Vučić.

Podseća da su Hrvati optuživali Tomislava Nikolića da je ubio neku staricu i da su o tome godinu dana pričali!

- Naravno da je njihov strateški interes, dovoljno su mudri da, ako žele da sačuvaju dominaciju, Srbija mora da bude slaba. Zato im nije potreban Vučić, nego ovi slabići koji će da im se klanjati do zemlje. Svi to znate, samo morate nekada da se podsetite. Mi njih nećemo napadati, oni za strah nemaju razloga. Mi imamo, strahovito su se naoružavali. E, druga stvar je što su se iznenadili koliko mi imamo novca i koliko smo se naoružali. Nama nije problem novac, nego deficit, nećemo da pravimo deficit i da se navikavamo na to - naglasio je predsednik.