VUČIĆ NAJAVIO POSETU PRELAZA NA KIM ZA 10 DANA: Ići ću da pričamo, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM
Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom Zakona o strancima da je razgovarao sa Evropljanima i sa Srbima na AP Kosovu i Metohiji šta je za njih prihvatljivo i da je to njima "ipak olakšanje".
Predsednik je najavio da će na prelaze da ide za sedam do 10 dana
"Iako tu nema lepih i lakih rešenja, različitih tumačenja i svega drugog, ovo je njima ipak olakšanje. Postignut je jedan model, ja ne znam da li su oni govorili o tehničkim detaljima, ja ih znam. Za sedam do 10 dana ići ću na prelaze da dodatno razgovaram sa našim narodom, da se nađemo u Raški, da pričam i sa običnim prolaznicima, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM. I zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu veću katastrofu i sukobe u ovom trenutku", istakao je Vučić prilikom obilaska sela Mramorac kod Smederevske Palanke
Vučić je zahvalio i Evropljanima što su izbegli bilo kakvu eskalaciju.
"Uz sve ono što znamo da ne poštuju Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244, zahvalan sam na trudu Evropljanima koji su želeli da izbegnu katastrofu bilo kakvog sukoba", rekao je on.
