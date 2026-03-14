Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom Zakona o strancima da je razgovarao sa Evropljanima i sa Srbima na AP Kosovu i Metohiji šta je za njih prihvatljivo i da je to njima "ipak olakšanje".

Predsednik je najavio da će na prelaze da ide za sedam do 10 dana

"Iako tu nema lepih i lakih rešenja, različitih tumačenja i svega drugog, ovo je njima ipak olakšanje. Postignut je jedan model, ja ne znam da li su oni govorili o tehničkim detaljima, ja ih znam. Za sedam do 10 dana ići ću na prelaze da dodatno razgovaram sa našim narodom, da se nađemo u Raški, da pričam i sa običnim prolaznicima, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM. I zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu veću katastrofu i sukobe u ovom trenutku", istakao je Vučić prilikom obilaska sela Mramorac kod Smederevske Palanke

Vučić je zahvalio i Evropljanima što su izbegli bilo kakvu eskalaciju.

"Uz sve ono što znamo da ne poštuju Povelju Ujedinjenih nacija i Rezoluciju 1244, zahvalan sam na trudu Evropljanima koji su želeli da izbegnu katastrofu bilo kakvog sukoba", rekao je on.

