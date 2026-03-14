* Izjava Ivane Kekin da je strateški interes Hrvatske Srbija bez Vučića.

- Nama kao Hrvatskoj je strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. To očito sa Aleksandrom Vučićem nije moguće - rekla je ona.

* "Blokadna kuharica", anarhistički pamflet hrvatskih studenata koji su koristili blokaderi iz Srbije kao instrukcije za izazivanje haosa.

* Širom Hrvatske su organizovani skupovi podrške blokaderima iz Srbije, a uz njih je bila i hrvatska pevačica Severina Vučković koja je snimila pesmu "Pumpam".

* Hrvatska pruža utočište organizatorima pokušaja državnog udara 15. marta i ignoriše poternicu koju je Srbija raspisala za Milu Pajić, Anju Pitulić, Dejana Bagarića i druge.

* Blokader koji je pucao u čoveka ispred Narodne skupštine, a potom izazvao požar, ranije se slikao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i te fotografije objavljivao na društvenim mrežama.

* Podršku blokaderima je pružio Tonino Picula, hrvatski izvestilac u Evropskom parlamentu i učesnik proterivanja Srba tokom Oluje, koji im je poručio da ne smeju odustati i da je rušenje Vučića u interesu Hrvatske.

* Dinko Gruhonjić, koji je sa osmehom na licu pravio paralelu između sebe i ozloglašenog ustaškog zločinca Dinka Šakića, konstantno poziva na rušenje Vučića preko hrvatskih medija.

* Režiser i glumac Dragan Bjelogrlić, koji je potpisnik Proglasa, žalio se da u Srbiji ne može da radi ništa i da je morao u Hrvatskoj da snima film.

* Tokom karnevala u Kaštelima izveden je morbidan performans spaljivanja lutke sa likom srpskog predsednika.