SPREGA KOJA OTKRIVA PRAVE NAMERE: Hrvatska i blokaderski pokret udruženi protiv Srbije! Karanović: Preračunali su se, Vučić ostaje bedem srpske državnosti
Ono što je naizgled bio spontani studentski bunt u Srbiji preraslo je u blokaderski pokret koji na više frontova otkriva jednu mnogo širu i politički problematičniju sliku. Naime, poslednjih meseci sve su vidljivije veze i podudarnosti između pojedinih aktera tog pokreta i političkih, medijskih i aktivističkih krugova iz Hrvatske, države koja prema Srbiji u poslednjem periodu vodi otvoreno neprijateljsku kampanju.
Sada je više nego jasno zašto su blokaderi od početka imali zdušnu podršku Hrvatske, a na brojnim primerima može se sagledati skoro koordinisana akcija u kojoj je glavni cilj i jednih i drugih destabilizacija i slabljenje Srbije. U nizu situacija moglo se videti da se narativi koji dolaze iz hrvatskih političkih i medijskih centara gotovo preslikavaju u poruke koje šalju blokaderi u Srbiji.
Od poruke Ivane Kekin, hrvatske poslanice i predsedničke kandidatkinje, da je Srbija bez Vučića strateški interes Hrvatske, preko primene uputstava iz hrvatske "Blokadne kuharice", pružanja utočišta za organizatore državnog udara, preko brojnih izliva podrške blokaderima i spoticanja Srbije u evrointegracijama kroz delovanje izvestioca Evropskog parlamenta Tonina Picule... Kada se pažljivo sabere sve to, postaje jasno da ova neobična politička sinergija nikako nije slučajnost, već predan rad, često i neskriven, na urušavanju mira i stabilnosti u Srbiji.
* Izjava Ivane Kekin da je strateški interes Hrvatske Srbija bez Vučića.
- Nama kao Hrvatskoj je strateški interes da u Srbiji na vlasti bude građanska i demokratska opcija. To očito sa Aleksandrom Vučićem nije moguće - rekla je ona.
* "Blokadna kuharica", anarhistički pamflet hrvatskih studenata koji su koristili blokaderi iz Srbije kao instrukcije za izazivanje haosa.
* Širom Hrvatske su organizovani skupovi podrške blokaderima iz Srbije, a uz njih je bila i hrvatska pevačica Severina Vučković koja je snimila pesmu "Pumpam".
* Hrvatska pruža utočište organizatorima pokušaja državnog udara 15. marta i ignoriše poternicu koju je Srbija raspisala za Milu Pajić, Anju Pitulić, Dejana Bagarića i druge.
* Blokader koji je pucao u čoveka ispred Narodne skupštine, a potom izazvao požar, ranije se slikao sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem i te fotografije objavljivao na društvenim mrežama.
* Podršku blokaderima je pružio Tonino Picula, hrvatski izvestilac u Evropskom parlamentu i učesnik proterivanja Srba tokom Oluje, koji im je poručio da ne smeju odustati i da je rušenje Vučića u interesu Hrvatske.
* Dinko Gruhonjić, koji je sa osmehom na licu pravio paralelu između sebe i ozloglašenog ustaškog zločinca Dinka Šakića, konstantno poziva na rušenje Vučića preko hrvatskih medija.
* Režiser i glumac Dragan Bjelogrlić, koji je potpisnik Proglasa, žalio se da u Srbiji ne može da radi ništa i da je morao u Hrvatskoj da snima film.
* Tokom karnevala u Kaštelima izveden je morbidan performans spaljivanja lutke sa likom srpskog predsednika.
Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je to smisao hrvatske političke stvarnosti i tamošnje kolektivne političke svesti.
- To je segment strateškog cilja hrvatske političke zajednice, koja opravdanje ili argumente za svoje frustracije i težnje, ne nalazi unutar svog organizma, nego kod srpskog naroda i u državi Srbiji. To je strateška politika hrvatstva u poslednjih 150 godina, koja je svoje najekstremnije izraze pokazivala u genocidima nad Srbima u Drugom svetskom ratu, u odbrambeno-otadžbinskom ratu 1991-1995, a ta matrica sve odlučnije ponovo zauzima fokus hrvatske političke zbilje. To što tamošnja politička i akademska zajednica na taj način drži u getu konzervativizma i šovinizma ceo hrvatski narod, ne bi li na taj način ga kontrolisala i činila stalno mobilnim za različite političke akcije, to je njihov problem - naglašava Karanović.
On objašnjava i zašto su svi oni dobro procenili Aleksandra Vučića.
- Ako žele da slome državu Srbiju i unište srpski narod u celini, onda moraju prethodno nelegalno da uklone Aleksandra Vučića sa vlasti, pošto je on bedem i stub srpske državnosti i suverenističke politike. Ali, "malo morgen", što bi kazao jedan srpski državnik, preračunali ste se. Nikad niste bili sposobni sami da ugrozite Srbe, nikad, zato bolje vam je tražite saveznike i svoje mentore da vas podrže u još jednoj nečasnoj raboti. Ni to vam neće pomoći. Srbija i srpski narod sa Aleksandrom Vučićem nesalomivi su - zaključuje Karanović.