Blokaderi iz dana u dan pokazuju svoj bezobrazluk i bahatost, a danas su odabrali da čoveku, koji je hteo da prođe putem, prepeče isti svojim motorima.

Prema informacijama sa lica mesta, vozač je pokušao da prođe mirno, ali blokaderi nisu popuštali, pod izgovorom da im se motor pokvario, te da jednom od njih kum stanuje u toj ulici, pa je došao da ga obiđe.

Na snimku se može videti kako jedan od blokadera, sa kacigom na glavi, udara građanina koji je snimao događaj. Građanin navodi da je u pitanju ugrožavanje bezbednosti, samim tim što je blokader nasrnuo na njega i preprečio mu put.

- Ovo je pretnja, ugrožavaju mi bezbednost. Staje ispred mene, gura me sa kacigom, udara me u glavu sa kacigom. Bravo momci, to je budućnost Srbije - poručio je on, na šta su mu blokaderi dobacili:

- Ugasi kameru, pa se ku**i!.

U jednom trenutku, jedan od blokadera je pozvao nekoga telefom i rekao: "Trebam te ovde".

Ovaj incident je samo jedan u nizu napetosti izazvanih blokadama, koje svakodnevno otežavaju život građanima i otežavaju kretanje kako na ključnim, tako i na lokalnim putevima.