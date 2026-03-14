SPS U DOBOJU OBELEŽILA 6 GODINA POSTOJANJA! Više od 1000 zvanica na svečanosti, partija nastavlja snažan rast (foto)
Socijalistička partija Srpske obeležila je šest godina postojanja i političkog delovanja svečanom proslavom u salonu „Prestiž“ u Doboju, kojoj je prisustvovalo više od hiljadu gostiju, članova, simpatizera i saradnika.
Svečanosti su prisustvovali i brojni predstavnici političkog, javnog i privrednog života Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.
Predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da šest godina rada pokazuje da ova politička organizacija postaje sve snažnija i značajniji faktor na političkoj sceni Republike Srpske.
– Socijalistička partija Srpske je jedna od najmlađih političkih organizacija na političkoj sceni Republike Srpske, ali iz godine u godinu pokazuje snagu, stabilnost i ozbiljan rast. Danas smo prisutni u više od 40 opština i gradova Republike Srpske i svakodnevno nam pristupaju novi ljudi koji se prepoznaju u našim politikama – rekao je Selak.
On je naglasio da partiju posebno karakteriše veliki broj mladih ljudi koji, kako je rekao, u politiku donose novu energiju i ideje.
– Naša politika je politika naroda i politika običnog čoveka. Borimo se za razvoj Republike Srpske, za jačanje njenih institucija i za bolji život svakog čoveka koji živi u našoj Republici – istakao je Selak.
Prema njegovim rečima, Socijalistička partija Srpske predstavlja partiju budućnosti koja će u narednom periodu nastaviti da raste i jača.
– Prošli smo mnogo toga u prethodnim godinama, ali smo danas stabilna i snažna organizacija. Sa ovakvom energijom i podrškom ljudi očekujemo još bolje rezultate na narednim izborima – poručio je lider SPS.
Svečano obeležavanje godišnjice u Doboju, uz veliki broj gostiju i prijatelja partije, kako je istaknuto, potvrda je da Socijalistička partija Srpske nastavlja da jača svoju političku poziciju i okuplja sve veći broj ljudi koji žele da rade na razvoju Republike Srpske.
Čestitku lideru SPS Goranu Selaku i članovima partije uputio je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević putem video-poruke, naglasivši značaj saradnje dve partije i borbe za nacionalno jedinstvo.
Među zvanicama su bili i predsednik SNSD Milorad Dodik, predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, predsednik Partije kosovskih Srba Aleksandar Jablanović, predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković, predsednik Pokreta Jedinstvena Srpska Čedomir Stojanović, predsednik Pokreta za Bijeljinu Milenko Mitrović, potpredsednica Vlade Republike Srpske Anđelka Kuzmić, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, kao i brojni privrednici i predstavnici javnog života.