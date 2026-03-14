Slušaj vest

Socijalistička partija Srpske obeležila je šest godina postojanja i političkog delovanja svečanom proslavom u salonu „Prestiž“ u Doboju, kojoj je prisustvovalo više od hiljadu gostiju, članova, simpatizera i saradnika.

1/14 Vidi galeriju SPS u Doboju obilježila šest godina postojanja Foto: SPS

Svečanosti su prisustvovali i brojni predstavnici političkog, javnog i privrednog života Republike Srpske, Srbije i Crne Gore.

Predsednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak poručio je da šest godina rada pokazuje da ova politička organizacija postaje sve snažnija i značajniji faktor na političkoj sceni Republike Srpske.

– Socijalistička partija Srpske je jedna od najmlađih političkih organizacija na političkoj sceni Republike Srpske, ali iz godine u godinu pokazuje snagu, stabilnost i ozbiljan rast. Danas smo prisutni u više od 40 opština i gradova Republike Srpske i svakodnevno nam pristupaju novi ljudi koji se prepoznaju u našim politikama – rekao je Selak.

On je naglasio da partiju posebno karakteriše veliki broj mladih ljudi koji, kako je rekao, u politiku donose novu energiju i ideje.

– Naša politika je politika naroda i politika običnog čoveka. Borimo se za razvoj Republike Srpske, za jačanje njenih institucija i za bolji život svakog čoveka koji živi u našoj Republici – istakao je Selak.

Prema njegovim rečima, Socijalistička partija Srpske predstavlja partiju budućnosti koja će u narednom periodu nastaviti da raste i jača.

– Prošli smo mnogo toga u prethodnim godinama, ali smo danas stabilna i snažna organizacija. Sa ovakvom energijom i podrškom ljudi očekujemo još bolje rezultate na narednim izborima – poručio je lider SPS.

Svečano obeležavanje godišnjice u Doboju, uz veliki broj gostiju i prijatelja partije, kako je istaknuto, potvrda je da Socijalistička partija Srpske nastavlja da jača svoju političku poziciju i okuplja sve veći broj ljudi koji žele da rade na razvoju Republike Srpske.

Čestitku lideru SPS Goranu Selaku i članovima partije uputio je i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević putem video-poruke, naglasivši značaj saradnje dve partije i borbe za nacionalno jedinstvo.