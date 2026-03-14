Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas sa komandantom Kfora general-majorom Ozkanom Ulutašom o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i aktivnostima koje Vojska Srbije i Kfor preduzimaju radi praćenja situacije na terenu i sprečavanja eskalacije krize.

Na sastanku je ocenjeno da je bezbednosna situacija u pokrajini osetljiva i krhka i da je stoga izuzetno važno da Međunarodne bezbednosne snage, kao jedina legitimna oružana formacija na Kosovu i Metohiji, povećaju budnost i preduzmu neophodne mere za očuvanje mira i stabilnosti i zaštitu Srba, kao najugroženijeg dela populacije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Mojsilović je ukazao na to da su jednostrani potezi privremenih institucija samouprave u Prištini i nastojanja da se tzv. kosovske bezbednosne snage transformišu u vojsku, u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i svim potpisanim sporazumima.

On je ocenio da je reč o provokativnim aktivnostima koje se negativno odražavaju na bezbednost u pokrajini i regionu.