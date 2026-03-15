Novinarka N1 šetala se po gradu, i u pokušaju da pronađe ljude koji pljuju po svojoj državi ostala je "kratkih rukava".

- Naravno da ću glasati, za Vučića - rekla je jedna starija sugrađanka.

Ljudi su mahom odgovarali da će izaći na birališta, i rekli da očekuju najbolje. Na tendenciozno pitanje da li ljudi veruju u Vučićeva obećanja, jedna građanka je rekla da više veruje njemu nego drugima.

- Ja uvek glasam za njega. Zadovoljna sam sa penzijom mojom. Sada mogu malo da uštedim, da odvojim. Izaći ću obavezno na izbore - rekla je druga Bajinobaštanka.