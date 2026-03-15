U zemlji u kojoj je davno uvedeno višestranačje – opozicija kao da je nestala. Da li Srbija ulazi u izbore bez alternative, ili je opozicija samu sebe politički eliminisala? Ko je kriv: vlast, opozicija ili birači koji su izgubili veru?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović na televiziji Kurir bili su Gordana Čomić, poltičarka, Miljkan Karličić, advokat, Srbislav Filipović, politički analitičar i Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS-a.

- Ja se ne bih složio da je višestranačka opozicija uvedena u ovu zemlju pre 30 godina, to je zapravo bilo pre više od 135 godina. Još krajem 19. veka. Srbija je stara demokratija iako je imala prekid od oko sedamdesetak godina - rekao je Karličić.

Čomić navodi da je SPS pre bombardovanja imao milion i 700 hiljada glasača a 24. seprembra milion i 600 hiljada.

- To je uvek dobro gledati ali dobro je gledati i šta rade vaši protivnici, imate ljude koji su slušali zahteve svojih birača i milion i 600 hiljada ljudi je reklo da ne želi predsednika koji je bio tada, bili su spremni da završe tu fazu. Postoji jedan folklor da je 24. seprembra uveče priznat izborni rezultat i ceo folklor oko toga koji je značaj 5. oktobra i šta bi bilo da ga nije bilo - rekla je Čomić.

Kako kaže neophodno je da su vaši glasači zaista za vas ako hoćete da se takmičite za vlast.

Gordana Čomić

- Kada govorim o opoziciji, ja kao građanin Srbije, iz poštovanja govorim i o opoziciji i o vlasti, demokratsko društvo mora imati adekvatnu opoziciju. Svaka vlast mora imati i adekvatnu kritiku. Da li imamo kvalitetnu opoziciju ili ne? Nedostaju adekvatni pojedinci nedostaje adekvatna politika, nedostaju rad i resursi - navodi Karličić.

Kako kaže, u istoriji postoje objektivni faktori na koje ne možemo uticati pa tako i postoje pojedinci ili subjektivni faktori.

- Nekada neki pojedinac sa harizmom može pokrenuti puno toga. Evo primera naše susedne, bratske i prijateljske Mađarske, tamo jedan od saradnika premijera Orbana je sada vođa opozicije već 2-3 godine. Uložio je veliku energiju, nekoliko puta obišao Mađarsku nekoliko puta mimo resursa i mimo svega i vidite rezultat će biti uskoro poznatiji, čovek je neizvestan - dodaje on.

"Pad opozicije je počeo odavno"

Smatra da ni vlast ni opozicija ne trebaju da se opuštaju jer je sve promenjljivo. Dodaje da misli na izvršnu vlast.

Miljkan Karličić

- Ja sam bio član Demokratske stranke Srbije pa su me izbacili kao što je i gospođu Čomić njena stranka izbacila bez razloga, "DSS" je oko 96.-98. godine imao neki bojkot kampanje, Demokratska stranka u to vreme nije patila od toga. Neki veoma vidljiv pad opozicije je počeo odavno, ali intenzivnije od 2018. što se poklapa otprilike sa povratkom Dragana Đilasa u politiku. Tada se povećao ekstremizam - objašnjava Bakarec.

Navodi da bi to nazvao jednom auto destrukcijom opozicije.

- Oni smatraju da moraju da se suprotstave vlasti jednim ekstremizmom, to nije način a način je na primer ono što je gospođa Čomić predložila dok je bila u svojoj bivšoj stranci, predložila je zakon koji bi doneo dobrobiti svim ženama. Borba za ženska prava ali konkretno zakon koji bi povećao broj žena na listama na makar 40% jer su manje zastupljeni pol. Njena stranka je nije ni pohvalila za to - dodaje on.

"Na opoziciji je da se snađu"

Bakarec smatra da je ona pokazala još jedan način kada je prihvatila da bude ministar

- Nije bila i ne želi da bude član SNS-a, ali vi ne morate da budete član jer je mnogo važnije od toga da volite svoju zemlju, ona je to pokazala i pokazala je da nema sujetu i da je spremna da učini nešto kako bi se smanjile napetosti u društvu. Na opoziciji je da se snađu i da prevaziđu dobre programe vlasti, mogu da pronađu bolje programe ili da joj se priključe - kaže Bakarec.



Filipović navodi da nama fali određena stvar u politici. Kaže da je nekada, za razliku od sada bilo zaista teško dostići nivo komunikacije koji su imali opozicioni političari.

- Ja danas uopšte ne moram da gledam političke emisije, šta imam tu da čujem? Jednoličnost ili sa jedne ili sa druge strane, ako podržavam vlast, mislim da je jednolično i da bi njihovi birači trebali da smisle svrsishodnije poruke i pohvale, sa druge strane vi ni nemate opoziciju koja može da vam odgovori na pametan način, sa nekim idejama i programima koje će staviti prst na čelo biračima - kaže Filipović.

Srbislav Filipović

