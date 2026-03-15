- Teško mi je bez emocija da govorim o tome, iako sam muškarac emocije su sve teže. Godinu dana kasnije otkrivamo koliko je dubinski išlo rušenje Srbije i na koji način. Tada se propagiralo da mi je potrebno ubiti decu javno, ne na društvenim mrežama, već po mejstrim medijima. Kako vreme odmiče, emocije se ne smanjuju, ali pokušavam kao predsednik republike da govorim na drugačiji način, da menjam sebe i svoje emocije - rekao je on.

Pozvao je sve ljude na ujedinjenje, i rekao da više nikad ne smemo dozvoliti da nam neko razara porodice, i da ih deli na generacije.

- Moramo da zajedno krenemo napred. Hoću da se zahvalim svim ljudima koji su tog 15. marta bili u Pionirskom parku. Nikome nisu ni uzvik pogrdan uputili. A pred njima su skidali pantalone, vređali ih, gađali ih bakljama i kamenicama. A oni su samo gledali i nisu uzmicali. Tim herojima i junacima hvala. Nisu oni branili mene, ja sam bio tu sa bratom i sinom. Svi smo mi čuvali Srbiju, i uspeli smo da je sačuvamo - kazao je Vučić, i dodao:

- Nadam se da se više neće ponavljati takve laži, kao o zvučnom topu i ubijenom dečaku u Valjevu. Nadam se da više neće biti sukoba bilo kakvih i da nikada više nećemo imati tako loših i teških emocija jedni prema drugima. Samo ujedinjena Srbija može da ide napred.