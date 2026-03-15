Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu sumirajući urađeno u nedelji na izmaku.

"Pred Srbijom su odvajkada stajali teški, neretko nametnuti izbori: između prošlosti i budućnosti, Istoka i Zapada, predaje i borbe, širokog puta i stramputica.

Stare podele i rane otvarale su nove, još dublje i bolnije.

Pred Srbijom i danas stoji izbor, možda najvažniji do sada. Nije to samo biranje određene politike ili ideologije. Ovo je odluka o tome kako će živeti i deca naše dece, izbor između ponavljanja grešaka iz prošlosti i građenja nove budućnosti. Srbija bira da cela naša velika porodica živi u miru i da čuva svoje, da gradi ono što drugi niti znaju, niti hoće, niti smeju.

Naučili smo istorijske lekcije, izvukli pouke. Vreme je da ih mudro i odgovorno primenimo. Zajedno. Kao jedan. Za našu porodicu. Za našu kuću. Za Srbiju", poručio je predsednik u objavi.

