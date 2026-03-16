kad ne mogu da se dogovore, onda...

Slušaj vest

Emisija "Utisak nedelje" na blokaderskoj televizija Nova S prošla je u znaku ozbiljnog kritikovanja "studenata" i opozicije od strane voditeljke Olje Bećković i njenih gostiju.

Raša Nedeljkov, iz nevladine organizacije CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), najpre je rekao da su građani demotivisani da glasaju zbog sukoba u redovima protivnika vlasti.

- Mi smo sada u ovom procesu kandidovanja svedočili greškama početničkim koje su pravljenje zbog neiskustva, neznanja. To su stvari koje ne smeju da se događaju. Izgradnja poverenja između aktera jedne od boljki koja opterećuje našte društvo mngoo godina, a evo u kriznim političkim situacijama se pokazala kao presudna da demotiviše građane da učestvuju na izborima jer vide određene aktere da ne mogu da se dogovore u bazičnim stvarima. Mi svedočimo već godinama unazad jednoj ozbiljnoj, praktično nedozrelosti opozicionih stranaka trenutku u kome se nalazimo, naročito prethodnih godinu dana - poručio je Nedeljkov.

On je potom, nakon što ga je Olja Bećković pitala da li se primedbe odnose i na tzv. studente ili samo na opoziciju, rekao da je za razgovor potrebno više strana i između redova udario na neimenovanog opozicionara.

- Ja u javnosti vidim gotovo isključivo monolog političara kada stanu ispred svog telefona i komuniciraju sa različitim delovima demokratske javnosti. To nije nešto što podrazumeva - dodao je Nedeljkov.

Dušan Milenković, politički konsultant, nadovezao se na priču o demotivisanom narodu.

- Ljude demotiviše kad vide rasprave između protivnika režima. Godinama, ne samo sad između studenata i opozicije, nego i prethodno između opozicionih stranaka. Protesti su očigledno splasnuli i nisu tako česti i masovni - jasan je Milenković.

Na celu ovu priču šlag na torti je bila jedna blokaderka koja se uključila uživo u emisiju. Ona je javno ponizila opoziciju.

- Niko koga poznajem a da je ranije glasao za njih, neće opet glasati za njih - rekla je ona, dok se Olja Bećković blago smeškala.