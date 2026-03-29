20:17

Blokaderi spremaju nasilje posle rezultata

Aranđelovački blokaderi najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te Opštine kako bi, kako su naveli "odbranili izbornu volju građana".

Oni su takvo okupljanje najavili na Instagram nalogu poručujući da im je to "zajednička obaveza!"

20:10

Brnabić stigla u štab

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić stigla je u štab Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu. 

Foto: Kurir

19:57

Izlaznost u 19 časova

Bor —  63,8 odsto

Bajina Bašta — 75 odsto

Majdanpek — 62,1 odsto

Knjaževac — 70,7 odsto

19:42

Vučić stigao u štab

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je nešto posle 18.30 časova u štab Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu. 

Pored njega, stigao je i predsednik SNS Miloš Vučević. 

Foto: Petar Aleksić

Očekuje se obraćanje o izbornim rezultatima, kao i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.

19:39

Izlaznost do 18 časova

Knjaževac – 62,37 odsto

Lučani – 71,24 odsto

Kladovo – 50,40 odsto

Smederevska Palanka – 58 odsto

Sevojno — 73,1 odsto

Bajina Bašta — 71 odsto

Kula — 67,64 odsto

Aranđelovac — 63,27 odsto

Majdanpek — 57 odsto