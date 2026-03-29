UŽIVO ZATVORENA BIRAČKA MESTA! Očekuju se rezultati lokalnih izbora u 10 gradova i opština u Srbiji!: Predsednik Vučić stigao u štab, izlaznost do 19 časova!
Zatvorena su birališta na redovnom lokalnim izborima u 10 opština i gradova, na kojima su građani u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci birali odbornike lokalnih skupština.
Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.
Kako je Kurir najavio, očekuje se obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i prvi rezultati glasanja.
Blokaderi spremaju nasilje posle rezultata
Aranđelovački blokaderi najavili su da će večeras u 20 časova organizovati skup ispred zgrade te Opštine kako bi, kako su naveli "odbranili izbornu volju građana".
Oni su takvo okupljanje najavili na Instagram nalogu poručujući da im je to "zajednička obaveza!"
Brnabić stigla u štab
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić stigla je u štab Srpske napredne stranke (SNS) u Beogradu.
Izlaznost u 19 časova
Bor — 63,8 odsto
Bajina Bašta — 75 odsto
Majdanpek — 62,1 odsto
Knjaževac — 70,7 odsto
Vučić stigao u štab
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić stigao je nešto posle 18.30 časova u štab Srpske napredne stranke (SNS) na Novom Beogradu.
Pored njega, stigao je i predsednik SNS Miloš Vučević.
Očekuje se obraćanje o izbornim rezultatima, kao i o svim pokušajima izazivanja nereda i haosa u Srbiji, kako iznutra, tako i spolja.