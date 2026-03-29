PRATITE NA KURIRU IZ ČASA U ČAS

Zatvorena su birališta na redovnom lokalnim izborima u 10 opština i gradova, na kojima su građani u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci birali odbornike lokalnih skupština.

Na izborima za odbornike Skupštine grada Bora učestvovalo je sedam lista, u Smederevskoj Palanci, Bajinoj Bašti i Lučanima na izborima za lokalne skupštine učestvovalo je šest, u Aranđelovcu i Kuli pet lista, u Knjaževcu, Majdanpeku i Sevojnu po četiri, a u Kladovu tri izborne liste.

Kako je Kurir najavio, očekuje se obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao i prvi rezultati glasanja.