Iako takozvani studentski pokret svoju političku platformu zasniva na porukama o ''novim licima'', ''neukaljanim biografijama'' i distanciranju od postojećih političkih i institucionalnih struktura, izbor pojedinih kandidata na njihovoj listi dovodi u pitanje doslednost i verodostojnost takve retorike.

Naročitu pažnju privlači činjenica da je na četvrto mesto takozvane ''studentske liste'' postavljen prof. dr Veroljub Dugalić, osoba sa dugogodišnjim i razgranatim iskustvom upravo u samom središtu državnih, finansijskih i institucionalnih sistema Republike Srbije.

Blokaderi ga predstavljaju kao ''novo lice'', a čovek iza sebe ima podosta političkog angažovanja.

Spisku njegovih zvanja se, na prvi pogled, ne nazire kraj...a izgleda ni na drugi.

Čovek je, takoreći, finansijski veteran, a gle čuda, našao se među ''neukaljenima''.

Evo nešto više o njegovim zvanjima:

Nakon obavljanja funkcije saveznog ministra finansija, profesor Dugalić je početkom 2003. godine izabran za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, na čijem čelu je bio do 2019. godine. Značajne funkcije i aktivnosti:

- Član Nacionalnog saveta za platni promet (2001–2002)

- Član Nacionalnog saveta za reformu bankarskog sektora (2001–2003)

- Zamenik predsednika Upravnog odbora Credy banke, Kragujevac (2004–2008)

- Predsednik Upravnog odbora Beogradske berze (2003–2010)

- Predsednik Nadzornog odbora UBMES banke (2001–2005)

- Predsednik Skupštine UBMES banke (2005–2009)

- Zastupnik državnog kapitala u „Hidrotehnika – Hidroenergetika“, Beograd (2008)

- Član Ekonomske komisije SANU (2007–2011)

- Predsednik Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2005–2014)

- Predsednik Odbora direktora DDOR Novi Sad (2014–2016)

- Predsednik Nadzornog odbora DDOR Novi Sad (2016– )

- Predsednik Skupštine CHIP Card, Beograd (2004–2006)

- Predsednik Saveta Univerziteta u Kragujevcu (2002–2006)

- Glavni pregovarač u pregovorima o sukcesiji SFRJ (Aneks C), Beč (2001)

- Ovlašćeni predstavnik države u sprovođenju Sporazuma o sukcesiji (2001–2007)

- Predavač na Ekonomskom fakultetu i FON-u u Beogradu (2000–2006)

- Član Saveta Fondacije za stipendiranje mladih talenata SANU (2000–2019)

- Član međunarodnih bankarskih tela u Budimpešti i Moskvi (2006–2019)

- Član Nacionalnog saveta za konkurentnost (2007–2011)

- Ovlašćeni predstavnik Evroazijskog foruma (od 2020)

Pored ovoga, imamo i njegov društveni i sportski angažman:

- Predsednik AKUD „Svetozar Marković“, Kragujevac

- Osnivač Kamernog hora „Liceum“

- Osnivač i dugogodišnji kapiten KMF „Ekonomac“, višestruki prvak Srbije

- Potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije (2017–2019)

- Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (od 2017)

Sve ove činjenice ukazuju na biografiju snažno vezanu za državne institucije, finansijski sektor i javni život Srbije tokom više od dvadeset godina.

Zbog toga se nameće pitanje u kojoj meri se takav profil uklapa u narativ o ''novim'' i ''neukaljanim'' političkim licima, na kojem insistiraju predstavnici takozvane studentske liste.

Kandidat sa ovakvom karijerom otvara dilemu da li je reč o iskrenoj želji za političkim osveženjem, ili o pokušaju da se, pod drugačijim imenom, predstave već poznati akteri iz postojećeg sistema.