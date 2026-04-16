KOGA FARBATE, BLOKADERI? Predstavljaju ga kao NOVO lice, a ON NA FUNKCIJAMA OTKAKO SE RODIO! Evo ko je Veroljub Dugalić, 4. na blokaderskoj listi
Iako takozvani studentski pokret svoju političku platformu zasniva na porukama o ''novim licima'', ''neukaljanim biografijama'' i distanciranju od postojećih političkih i institucionalnih struktura, izbor pojedinih kandidata na njihovoj listi dovodi u pitanje doslednost i verodostojnost takve retorike.
Naročitu pažnju privlači činjenica da je na četvrto mesto takozvane ''studentske liste'' postavljen prof. dr Veroljub Dugalić, osoba sa dugogodišnjim i razgranatim iskustvom upravo u samom središtu državnih, finansijskih i institucionalnih sistema Republike Srbije.
Blokaderi ga predstavljaju kao ''novo lice'', a čovek iza sebe ima podosta političkog angažovanja.
Spisku njegovih zvanja se, na prvi pogled, ne nazire kraj...a izgleda ni na drugi.
Čovek je, takoreći, finansijski veteran, a gle čuda, našao se među ''neukaljenima''.
Evo nešto više o njegovim zvanjima:
Nakon obavljanja funkcije saveznog ministra finansija, profesor Dugalić je početkom 2003. godine izabran za generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, na čijem čelu je bio do 2019. godine. Značajne funkcije i aktivnosti:
- Član Nacionalnog saveta za platni promet (2001–2002)
- Član Nacionalnog saveta za reformu bankarskog sektora (2001–2003)
- Zamenik predsednika Upravnog odbora Credy banke, Kragujevac (2004–2008)
- Predsednik Upravnog odbora Beogradske berze (2003–2010)
- Predsednik Nadzornog odbora UBMES banke (2001–2005)
- Predsednik Skupštine UBMES banke (2005–2009)
- Zastupnik državnog kapitala u „Hidrotehnika – Hidroenergetika“, Beograd (2008)
- Član Ekonomske komisije SANU (2007–2011)
- Predsednik Upravnog odbora DDOR Novi Sad (2005–2014)
- Predsednik Odbora direktora DDOR Novi Sad (2014–2016)
- Predsednik Nadzornog odbora DDOR Novi Sad (2016– )
- Predsednik Skupštine CHIP Card, Beograd (2004–2006)
- Predsednik Saveta Univerziteta u Kragujevcu (2002–2006)
- Glavni pregovarač u pregovorima o sukcesiji SFRJ (Aneks C), Beč (2001)
- Ovlašćeni predstavnik države u sprovođenju Sporazuma o sukcesiji (2001–2007)
- Predavač na Ekonomskom fakultetu i FON-u u Beogradu (2000–2006)
- Član Saveta Fondacije za stipendiranje mladih talenata SANU (2000–2019)
- Član međunarodnih bankarskih tela u Budimpešti i Moskvi (2006–2019)
- Član Nacionalnog saveta za konkurentnost (2007–2011)
- Ovlašćeni predstavnik Evroazijskog foruma (od 2020)
Pored ovoga, imamo i njegov društveni i sportski angažman:
- Predsednik AKUD „Svetozar Marković“, Kragujevac
- Osnivač Kamernog hora „Liceum“
- Osnivač i dugogodišnji kapiten KMF „Ekonomac“, višestruki prvak Srbije
- Potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije (2017–2019)
- Predsednik Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Srbije (od 2017)
Sve ove činjenice ukazuju na biografiju snažno vezanu za državne institucije, finansijski sektor i javni život Srbije tokom više od dvadeset godina.
Zbog toga se nameće pitanje u kojoj meri se takav profil uklapa u narativ o ''novim'' i ''neukaljanim'' političkim licima, na kojem insistiraju predstavnici takozvane studentske liste.
Kandidat sa ovakvom karijerom otvara dilemu da li je reč o iskrenoj želji za političkim osveženjem, ili o pokušaju da se, pod drugačijim imenom, predstave već poznati akteri iz postojećeg sistema.
