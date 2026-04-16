Slušaj vest

Miloš Pavlović, potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i najbliži saradnik lidera te stranke Miroslava Aleksića oštro je kritikovao tajkunske medije ali i  blokaderske političare, poručivši im da imaju veliki nivo "opšteg neznanja"!

Naime, Pavlović se na mreži "X" osvrnuo na jučerašnju sednicu Narodne skupštine na kojoj je trebalo da se raspravlja o poverenju Vladi, koji su uputila 62 poslanika opozicije, a koja je morala da bude odložena jer nije bilo kvoruma jer se 15 opozicionara nije ni pojavilo u Parlamentu!

- Sad samo vratite šta su juče pisali pojedinci oko mogućeg scenarija današnje sednice Narodne skupštine. Od političara pa sve do novinara. Veliki nivo opšteg neznanja. A hoće da dođu na vlast - napisao je Pavlović.

Da podsetimo, predlog za glasanje o nepoverenju Vladi 13. februara podneli su poslanici Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslava Aleksića, Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa, SRCE Zdravka Ponoša, Pokreta slobdonih građana (PSG) Pavla Grbovića Mi snaga naroda - prof. dr Branimir Nestorović, Ekološkog ustanaka Aleksandra Jovanovića Ćute i samostalnog poslanika Miloljuba Albijanića.

Međutim, na sednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o ovoj temi došlo je samo njih 47, dok je 15 opozicionara jednostavno isparilo!

Kurir Politika

Opozicija.jpg
biljana đorđević.jpg
Skupština Srbije Milenko Jovanov (1).jpeg
viber_image_2026-04-15_11-16-37-313.jpg