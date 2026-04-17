Ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je danas da su zakoni koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine važni za dalji razvoj Srbije. Ona je istakla da su to zakoni koji su usklađeni sa evropskim direktivama i koji omogućavaju Srbiji put ka evropskim integracijama, put ka članstvu u EU.

- Ja sam zaista ponosna i to želim posebno pred građanima Srbije da istaknem, koliko smo kao država spremni da ovako ubrzano i ovako intenzivno radimo na putu evropskih integracija i da sa ovolikim setom i paketom zakona izađemo i pred narodne poslanike - rekla je Mesarović na današnjoj sednici Skupštini Srbije.

Ona je naglasila da je primetila da među pojedinim poslanicima ima onih koji su protiv evropskih integracija, protiv zemalja članica EU, Azerbejdžana, Uzbekistana, Koreje, Kine, Japana i svih drugih zemalja.

- Znamo da nemate ni program ni ideologiju niti bilo šta da ponudite građanima, ali ne mogu ni da zamislim šta bi vaš program eventualno podrazumevao, sa kojim evropskim ili svetskim zemljama biste sarađivali i na koji način biste dalje razvijali nacionalnu ekonomiju, na koji način biste uopšte mogli da privlačite neke nove investicije - rekla je Mesarović.

Mesarovićeva je istakla da je ponosna na činjenicu da je Srbija, uz Island i Švajcarsku, jedna od tri evropske zemlje koja ima zaključen sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom.

Foto: Marko Karović

- Ponosni smo na politiku Aleksandra Vučića, politiku mira i stabilnosti, koja podrazumeva jedan kontinuirani rast i plata i penzija, koja podrazumeva i modernizaciju naše zemlje i izgradnju infrastrukture, koja obezbeđuje mir i stabilnost, sve ono što vi do 2012. niste mogli da obezbedite ovoj zemlji kada ste se odrekli i Kosova i Metohije - navela je Adirjana Mesarović.

Ministarka je dodala da "ponosno ne da Kosovo i Metohiju" i da će država nastaviti da sprovodi politiku kontinuiteta na putu evropskih integracija.

- Mi smo zemlja koja je danas uvažena, koja ima veliki ugled u svetu, sarađujemo sa svima, a na kraju dana smo mi samostalno slobodarska zemlja koja donosi samostalno odluke i ne mora da ide na kanabe na koje idete vi da biste konsultovali i napisali to što ste ovde pred svima nama pročitali - zaključila je ministarka Adrijana Mesarović.