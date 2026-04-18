ODRŽANA ŠETNJA U ORGANIZACIJI EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI: Oko 200 učesnika prisustvovalo skupu (FOTO)
U Beogradu je danas održana šetnja u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji. U šetnji je učestvovalo oko 200 ljudi, a učesnici su se kretali ulicom kneza Mihaila.
Kolona je stigla do Biblioteke grada Beograda, nakon čega su se vratili istom rutom nazad ka početnoj tački okupljanja.
Događaj je protekao mirno, bez narušavanja javnog reda i mira, a budući da se sve odvija u pešačkoj zoni, saobraćaj nije bio blokiran.
Skupu su prisustvovali i Natan Albahari, bivši narodni poslanik u Skupštini Srbije i član PSG, Stefan Simić, odbornik u Skupštini grada Beograda i član PS, kao i Stefan Janjić, generalni sekretar i narodni poslanik stranke Srbija centra (SRCE).
Jedan od učesnika skupa bio je i Pavle Cicvarić, jedan od najistaknutijih blokadera.
Kurir Politika