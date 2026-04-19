Pokret "Mi - snaga naroda", čiji je lider pulmolog i publicista dr Branimir Nestorović, napustio je potpredsednik Dušan Komazec.

On je podneo neopozivu ostavku na tu funkciju u pokretu.

- Tokom prethodne dve godine svojim sredstvima, kontaktima i ličnim angažovanjem formirao sam odbore širom Srbije, koordinisao rad članstva, predstavljao pokret i sprovodio poslove saradnje sa Ruskom Federacijom. Posebno sam bio angažovan na prikupljanju potpisa za formiranje stranke. Od tog momenta počelo je jasnije sklanjanje i marginalizovanje moje uloge - naveo je Komazec u svom saopštenju i dodao:

- U proteklih nekoliko meseci pokazalo se da su mi ključne informacije sistematski uskraćivane, da sam obmanjivan i da je moj rad zloupotrebljavan kako bi se pokrile pozicije i aktivnosti unutar pokreta. Zbog dubokih unutrašnjih neslaganja u viziji, smeru i načinu vođenja pokreta, kao i zbog činjenice da moji jasni stavovi i značajan uticaj među članstvom očigledno predstavljaju smetnju delu rukovodstva, podnosim neopozivu ostavku na sve funkcije koje sam obavljao u pokretu - naveo je Komazec.

Podsećamo, pre samo mesec dana Branimira Nestorovića napustio je najbliži saradnik, jedan od osnivača pokreta "Mi - snaga naroda", politikolog Aleksandar Pavić.

On je obavestio je javnost da "nažalost nije uspeo da spreči neobično uporno nastojanje Branimira Nestorovića da taj pokret krene u projekat osnivanja stranke u Republici Srpskoj, iako pokret još nije uspeo da se adekvatno razvije čak ni u svih 17 beogradskih opština i nema snage da učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u Srbiji".