Slušaj vest

Još jednom se pokazalo da mediji u Srbiji koji podržavaju blokadersku opoziciju, poput N1, žure sa dramatičnim naslovima koji nemaju potpuno uporište u činjenicama.

Naime, N1 je najpre objavio da će Evropska unija "zamrznuti novac namenjen Srbiji“, pozivajući se na navodnu najavu komesarke za proširenje Marte Kos. Međutim, već tokom istog dana, iz zvaničnih obraćanja u Evropskom parlamentu jasno je da takva odluka nije doneta.

Međutim, umesto "zamrzavanja“, kako su tvrdili, poruka iz Brisela bila je znatno blaža - da Evropska unija i dalje razmatra isplatu sredstava iz Plana rasta, s obzirom dapostoji doza zabrinutosti zbog određenih pitanja.

Foto: Printscreen

Razlika između "odluke" i "razmatranja" nije mala, ali je očigledno bila dovoljna da se u pojedinim opozicionim medijima predstavi kao već gotova stvar - i to, očekivano, na štetu Srbije.

Ovaj pristup ponovo otvara pitanje profesionalnih standarda u delu medijske scene koji neretko insistira na kritici vlasti, dok zanemaruje osnovno pravilo novinarstva, a to su tačnost i kontekst.

Dok se odluke u Briselu donose kroz dug proces, čini se da pojedini mediji u Srbiji presude donose unapred.