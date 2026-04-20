Još jednom se pokazalo da mediji u Srbiji koji podržavaju blokadersku opoziciju, poput N1, žure sa dramatičnim naslovima koji nemaju potpuno uporište u činjenicama.

Naime, N1 je najpre objavio da će Evropska unija "zamrznuti novac namenjen Srbiji“, pozivajući se na navodnu najavu komesarke za proširenje Marte Kos. Međutim, već tokom istog dana, iz zvaničnih obraćanja u Evropskom parlamentu jasno je da takva odluka nije doneta.

Međutim, umesto "zamrzavanja“, kako su tvrdili, poruka iz Brisela bila je znatno blaža - da Evropska unija i dalje razmatra isplatu sredstava iz Plana rasta, s obzirom dapostoji doza zabrinutosti zbog određenih pitanja.

Razlika između "odluke" i "razmatranja" nije mala, ali je očigledno bila dovoljna da se u pojedinim opozicionim medijima predstavi kao već gotova stvar - i to, očekivano, na štetu Srbije.

Ovaj pristup ponovo otvara pitanje profesionalnih standarda u delu medijske scene koji neretko insistira na kritici vlasti, dok zanemaruje osnovno pravilo novinarstva, a to su tačnost i kontekst.

Dok se odluke u Briselu donose kroz dug proces, čini se da pojedini mediji u Srbiji presude donose unapred.

Ne propustitePolitikaNI "S" OD SARADNJE: Đilasov poslanik potvrdio da je pukla svaka opcija da Stranka slobode i pravde podrži studentsku listu! (VIDEO)
2026-04-20 11_25_03-DETEKTOR LAŽI on X_ _I ZVANIČNO PUKLA SVAKA MOGUĆNOST DA OPOZICIJA NE IZAĐE NA I.jpg
PolitikaPOLITIČAR ĐOKIĆ POTRČAO U BRISEL DA LOBIRA PROTIV SRBIJE! Jedini cilj im je da Srbija propadne i da građanima bude gore, to propagiraju već godinu i po!
Screenshot 2025-03-25 230636 copy.jpg
PolitikaALEKSIĆEV PULEN OSUO PALJBU PO KOLEGAMA OPOZICIONARIMA! Brčkali noge ispred Skupštine, dok je Srbija tugovala: ''Kako lako zaboravljamo'' (FOTO)
Screenshot 2026-04-20 100423.jpg
PolitikaBLOKADERSKA "RIJALITI POLITIKA" UMESTO DIJALOGA! Brnabić: Kukate i kukumavčite umesto da ste otišli i razgovarali sa predsednikom koji vas je toliko puta POZVAO
Ana Brnabić