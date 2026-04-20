Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas u Briselu da je Evropska unija (EU) sve više zabrinuta zbog onog što se dešava u Srbiji i da Brisel ispituje da li ta zemlja i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije.

Na sednici Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlmenta (AFET), koji izveštava o stanju procesa proširenja EU i izgledima za narednih šest meseci, Kos je rekla da EU od vlasti Srbije očekuje da usklade pravosudne zakone sa preporukama Venecijanske komisije i da omoguće nezavisnost medija.

"Sve smo više zabrinuti zbog dešavanja u Srbiji. Delim zabrinutost evroposlanika iz grupa Zeleni i Obnovimo Evropu zbog zakona koji podrivaju nezavisnost pravosuđa, zbog represije nad demonstrantima, zbog uplitanja u rad nezavisnih medija", kazala je Kos.

Kos, koja je iznela pozitivne ocene o napretku većine zemalja na evropskom putu, dok je u vezi sa Srbijom i Gruzijom pre svega govorila o problemima, navela je i da EU želi da vidi konstantan napredak u usklađivanju Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU.

"Trenutno procenjujemo da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata EU. Nastavićemo da podržavamo Srbiju na putu ka EU, ali očekujemo da vlasti Srbije usklade pravosudne zakone sa preporukama Venecijsnske komisije i da povrate nezavisnost medija, uključujući putem reformi Regulatornog tela za elektronske medije", dodala je Kos.

Kos je rekla da je 2025. bila dobra godina za proširenje EU, navodeći da su zemlje kandidati za članstvo postigle "više nego u prethodnih 15 godina zajedno".

Za Crnu Goru je kazala da nastavlja da napreduje u pregovorima i da je zatvorila 14 poglavlja - više od trećine.

"Nedavno sam im u Podgorici poručila da se fokusiraju na kvalitet reformi i na osnovne stvari. Ukazala sam da dva zakona - o unutrašnjim poslovima i o bezbednosti, ne treba samo da budu usklađena sa zakonima EU, već i da dobiju podršku u crnogorskom društvu. Pažljivo ćemo pratiti kako se sprovode", navela je.

Kos je ukazala da je Albanija otvorila svih šest klastera za godinu dana, dok je za Kosovo navela da EU posle ukidanja kaznenih mera Prištini očekuje da vlast nastavi sa potrebnim reformama da bi dobila pomoć.

Evropska komesarka za proširenje je kazala da Ukrajina nastavlja put ka EU u vanrednim okolnostima, i izrazila nadu da će Evropski savet, uz podršku nove vlade Mađarske, uskoro biti u poziciji da otvori svih šest klastera u pregovorima sa Kijevom.

Navela je da Moldavija sprovodi kvalitetne reforme, uprkos pritiscima iz Rusije, i izrazila nadu da će i ta zemlja, poput Ukrajine, uskoro otvoriti svih šest klastera u pregovorima sa EU.

Za Gruziju je Kos rekla da "autokratski sistem kontrole nad političkim izražavanjem gura tu zemlju sve dalje od evropske budućnosti koju žele njeni građani".

Kos je rekla da je pitanje proširenja EU jedno od najvažnijih u Evropi i ocenila da se geopolitičko okruženje menja i da se pravila u svetu sve manje poštuju.