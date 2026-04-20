Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak razgovarao je telefonom sa ministrom pravde Srbije Nenadom Vujićem, koji je danas boravio u Hagu i posetio genrala Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici.

Prema informacijama koje je Selak dobio, zdravstveno stanje Mladića je ozbiljno narušeno.

- Obavešten sam da je slabo komunikativan, da je dovezen u krevetu jer ne može koristiti ni kolica, te da se brzo zamara i uglavnom odgovara kratko. U tom kontekstu, preneseno mi je da je, na pomen Republike Srpske, izgovorio reči ‘da, moji ljudi’“ - naveo je Selak.

Selak je naglasio da institucije imaju obavezu da prate zdravstveno stanje i uslove boravka svih pritvorenih lica, te da insistiraju na poštovanju njihovih osnovnih prava.

- Republika Srpska će, zajedno sa Republikom Srbijom, nastaviti da prati stanje svojih državljana i da insistira na humanom tretmanu, adekvatnoj medicinskoj nezi i poštovanju svih prava koja im pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima- poručio je Selak.

On je dodao da je ministar pravde Republike Srbije Vujić ukazao na potrebu da se, imajući u vidu zdravstveno stanje, razmotri mogućnost da se generalu Mladiću omogući lečenje u Srbiji.

Tokom boravka u Hagu, ministar Vujić je posetio i Miću Stanišića.