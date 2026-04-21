Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti "25 godina partnerstva uz fokus na inovacije i tehnologiju" povodom obeležavanja jubileja privredne saradnje između Nemačke i Srbije u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore (AHK).

"Govorila je malopre ambasadorka Konrad o tome kolika je bila trgovinska razmena 2001. godine, kolika je bila 2025. godine. 2014. godine Nemačka je bila četvrti spoljnotrgovinski partner Srbije. Ispred Nemačke bili su Italija, Ruska Federacija i Bosna i Hercegovina. Nemačka je danas ubedljivo prva, i Nemačka je već 10. godinu, ili 11. u zavisnosti koju metodologiju koristite, ubedljivo najveći spoljnotrgovinski partner Srbije", rekao je Vučić i naglasio da je presrećan što smo uspeli da podignemo nivo naše spoljnotrgovinske razmene na preko 10 milijardi evra.

"Da imamo 87% pokrivenosti uvoza izvozom, čak i više u pojedinim godinama, i to zahvaljujući nemačkim kompanijama, ne zato što smo mi nešto osmislili, već zato što su nemačke kompanije ulagale u našu zemlju i što se nalaze u lancu snabdevanja, ili autoindustriji, ili neke druge važne industrije u Nemačkoj. Nisam zato slučajno mnogo puta govorio da kada se Nemačka zakašlje u ekonomskom smislu, da mi ovde u Srbiji dobijamo upalu pluća".

Foto: screenshot Video Plus

Predsednik je ukazao na još jednu stvar.

"2014. godine nemačke kompanije su zapošljavale, po različitim statistikama, između 17.000 i 21.000 ljudi. Danas zapošljavaju 4 do 4,5 puta više, preko 80.000 ljudi. I uprkos odlasku manjih pojedinih kompanija, radno intenzivnih, i zbog toga što smo povećali minimalne zarade, i zbog toga što imamo previše bolovanja, i zbog mnogih drugih razloga, dolaze druge kapitalno intenzivne kompanije, i one koje su nama od ogromnog značaja, koje su do sada već ulagale veliki novac, koje žele ovde da ostanu", naveo je Vučić.

"Želim da kažem vama, poštovani gospodine Trajer, svim vašim ljudima ovde, od gospodina Markusa do Grujića, Simovića, jedno veliko hvala za izuzetan trud, za ogromnu energiju koju ste uložili u razvoj naših odnosa, u dolazak nemačkih kompanija. Srbi, naši građani, veruju nemačkim kompanijama, vole da rade u nemačkim kompanijama, zato što znaju da one kompanije, posebno sa porodičnom dugom tradicijom, ne dolaze da ostanu ovde godinu, dve ili pet, već dolaze da ostanu dugo, da ostanu zauvek, i mi smo zbog toga uvek posebno srećni kada nemačke firme investiraju u našu zemlju", rekao je Vučić.

Foto: screenshot Video Plus

On je naveo da uvek pažljivo sluša reči ljudi iz nemačkog rukovodstva, kao i reči ambasadorke Konrad.

"Razumem primedbe, sa mnogim primedbama sam saglasan, svakako ima moje krivice, svakako ima i krivice drugih naših ljudi. Sva vaša kritička pitanja uvek su dobrodošla, i gledaćemo da pružimo najbolji mogući odgovor. Možda bismo i mi imali neka kritička pitanja, ali ću to da ostavim za neku drugu priliku. U svakom slučaju, za nas je od ključnog značaja da se ova veoma dobra saradnja nastavi, i trudio sam se da i ličnim primerom pokažem koliko mi je stalo do prisustva nemačkih kompanija na ovom prostoru", poručio je Vučić.

On je rekao da ga brine što nismo u stanju da rešimo problem energetski u Kostolcu sa KfW-om i Siemensom toliko vremena.

"Lično ću se postarati da taj problem, koliko ove nedelje ili najkasnije početkom sledeće nedelje, bude rešen. Znate, pustite institucije, pustite sistem, pustite sve, i onda kad vidite koliko je vremena potrebno, a to i dalje ne funkcioniše, onda moramo i ličnim primerom da pokažemo da smo u stanju da takve nesuglasice i da takve probleme rešimo. Tako da vas molim da prihvatite moje izvinjenje, da prihvatite da se to nije dešavalo sa namerom, već posebno u pojedinim oblastima je to navika onih koji su moćni da mogu da odlažu stvari i da probleme ne rešavaju, ali ćemo, uveren sam, i taj problem da rešimo", naveo je Vučić.

On je dodao da je juče išao za jedno malo mesto, dva mala mesta, Orlovac i Tomaševac u Banatu.

"Prošao sam pored više nemačkih fabrika u Pančevu i zamislio sam samo kakva bi budućnost najvećeg grada danas u Banatu, jer je nedavno Pančevo po veličini preteklo i Zrenjanin, dakle ne samo najveći grad u južnom Banatu, već u celom Banatu, kakva bi budućnost Pančeva bila da nije nemačkih kompanija, da nije velikih nemačkih kompanija. Turobna i sumorna. Zahvaljujući vama, budućnost tog dela Banata i tog dela Srbije je, rekao bih, blistava i velika", rekao je on i nastavio:

Foto: screenshot Video Plus

"Mi želimo da imamo još više investicija iz Nemačke. Nemačka i kada nema najvišu stopu rasta, uvek pronađe snagu u sebi da se vrati na velika vrata, i kao najveća evropska ekonomija, jedna od najsnažnijih zemalja u svetu, verujemo da će se ubrzo vratiti i po tom pitanju na visoke procente stope rasta, što verujem da će značiti dodatno investiranje u Srbiju. U međuvremenu, mi ćemo uložiti mnogo napora, mnogo truda, mnogo rada da i u oblasti vladavine prava i u drugim oblastima koje ste ovde pominjali, gospođo ambasador, izvršimo neophodne reforme, neophodne promene, kako bismo bili još privlačniji nemačkim investitorima".

Predsedni je istakao da mi mnogo nada polažemo u Ekspo, u sopstveni rast, i da smo potpuno posvećeni tome.

"Još jedanput hoću da se zahvalim svim nemačkim investitorima koji su izrazili želju i rekli da bi ponovo investirali u Srbiju, i hoću da vam kažem da smo mi mnogo truda uložili. Gospodine Trajer, pojedine nemačke investitore sam lično primao i po 10, 11 i 12 puta. To su stvari koje ljudi ne vide, to su stvari kojih nema na televiziji, nema ih u medijima. I nije lako rešavati probleme sa trafostanicom, nije lako rešavati probleme da li će voda da bude zelena i plava, iako i danas nisam naučio razliku između zelene i plave vode za Bosch ili za ne znam koju drugu kompaniju, dakle, ali smo zajednički radili na tome, borili se i uspevali u tome. Mislim da smo bili dobri partneri, da sa subvencijama nikada ni dana nismo kasnili, nismo menjali poreze nijednom u prethodnih 10 godina, nikakve, osim što smo za malo, za pomalo smanjivali radne poreze i doprinose. Ništa nismo povećavali, nismo menjali ambijent, imali smo stabilan kurs dinara, iako on nije fiksan".

"Dakle, trudili smo se da obezbedimo najbolji mogući ekonomski ambijent. Naša stopa javnog duga, kada sam preuzeo vladu Srbije, bila je 79% u odnosu na BDP, danas je 41%". To govori o makroekonomskoj, i o punoj fiskalnoj stabilnosti Srbije, što znači mnogo za svakog ulagača. Hvala vama na ogromnom trudu, hvala vam na ogromnom poverenju koje ste pokazali prema Srbiji u prethodnim godinama. Samo želim svima da kažem da je Srbija u prethodnim godinama privlačila više od 60% stranih direktnih investicija celog Zapadnog Balkana. Dakle, Srbija 60%, svi ostali nešto manje od 40%. Da kažem da je Srbija danas 50% bruto domaćeg proizvoda Zapadnog Balkana, da je Srbija 55% izvoza ukupnog Zapadnog Balkana. Ipak smo mnoge stvari uspeli da uradimo, iako sam siguran da mnogo toga dobrog dolazi u budućnosti i da će nam još mnogo rada, posvećenosti, odlučnosti, vaše podrške i pomoći tek biti potrebno".

Pored predsednika Vučića na svečanom prijemu, u hotelu "Metropol Palas", obratili su se i predsednik Nemačko-srpske privredne komore (AHK) Filip Simović, izvršni direktor za spoljnu trgovinu i član Izvršnog odbora AHK Folker Trajer, ambasadorka Nemačke u Srbije Anke Konrad i parlamentarni državni sekretar u Saveznom ministarstvu za ekonomske poslove i energetiku Nemačke Stefan Ruenhof. Prisustvovao je i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Povodom 25 godina nemačko-srpske privredne saradnje, Nemačko-srpska privredna komora ne obeležava samo jubilej već otvara i novu fazu partnerstva u kojoj inovacije, digitalizacija i veštačka inteligencija postaju centralni pokretači razvoja.