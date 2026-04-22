Voditeljka blokaderske N1Danica Vučenić je u emisiji, u razgovoru sa reporterom koji se javio uživo iz Brisela, nakon sastanka političara Vladana Đokića (poznatog i kao rektor Univerziteta u Beogradu) sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kosom, potvrdila činjenicu da je Đokić, nekadašnji rektor Beogradskog univerziteta, zapravo političar.

- U danu kada smo čuli ove prilično oštre poruke koje su stigle i od komesarke Kos i od Afeta, ne znam da li je koncidencija ili ne, ali Marta Kos je primila u službenu posetu, dakle u zvaničnu posetu, rektora Beogradskog univerziteta Vladana Đokića, koji je drugim poslom bio u Briselu, ali je ovaj sastanak upriličen. Kako se komentariše taj sastanak, da li taj sastanak treba da razumemo, takođe, kao političku poruku? - pitala je Vučenićeva reportera N1 Nikolu Radišića koji je javio iz Brisela.

Reporter je odgovorio potvrdno na pitanje Vućenićeve i istakao da sve što se dešava u Briselu može se razumeti kao politička poruka.

- Ne bih davao šlagvort predstavnicima vlasti da imaju priliku da kritikuju rektora Đokića kao predstavnika neke buduće opozicione liste koja u ovom trenutku još nije potvrđena. To jeste jedna od teorija da je on ovde iz političkih razloga - naveo je reporter.