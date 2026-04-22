Studenti blokaderi u svojoj nemoći i neznanju, očigledno više ne znaju šta će od sebe ni sa sobom, pa su sada najavili i pozvali ljude na protest ispred RTS, zbog, verovali ili ne, Evrovizije!

Njihove sumanute akcije i blokaderstva dostižu vrhunac ovakvim postupcima, a ko je mislio da je do sada sve video - vara se, jer nas izgleda čekaju još luđe akcije i sulude blokade.

Protest iz neobjašnjivih razloga, zakazan je za 28. april, sa početkom u 19 časova.

- Bojkot Evrovizije! Protest ispred RTS 28.04. u 19 časova, Takovska 10. Nema ponosa u genocidu. Nema pesme za aparthejd! - naveli su na Iksu.

Ali čekajte... Pa zašto stati na Evroviziji? Ako ćemo blokirati sve što je trivijalno dok svet gori, predlažemo da sledeće na redu budu prodavnice kožne obuće, pa onda bojkot pekara koje koriste margarin.

Stvarno je veliki izbor trivijalnih stvari koje blokaderima mogu pasti na pamet, pa vas upozoravamo da budete spremni na sve.

Jer oni su izgleda zaista na sve spremni u svojoj dokolici i gubljenju vremena.

Naravno, čekamo da ispostave još neki zahtev... Koji bi to po redu bio? 996? Nešto smo se zabrojali a izgleda da su i oni.