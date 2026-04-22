Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa novoizabranim premijerom Mađarske Peter Mađar o nastavku i unapređenju bilateralnih odnosa, uz poseban fokus na energetiku, infrastrukturne projekte i evropski put Srbije.

Kako je saopšteno, sagovornici su istakli značaj kontinuiteta saradnje, posebno u svetlu velikih regionalnih projekata poput energetskih tokova i saobraćajnog povezivanja, koji imaju širi značaj za čitavu Evropu.

Upravo na toj liniji kontinuiteta insistiraju i politički analitičari.

Srbiju i Mađarsku vežu važni strateški projekti

Gostujući u emisiji "Redakcija", Aleksandra Tomić naglasila je da odnosi Srbije i Mađarske ne zavise od pojedinačnih političkih promena, već od strateških interesa dve države.

"Vezuju nas jako važni strateški projekti koji su važni ne samo za Srbiju i Mađarsku, već i za Evropu", istakla je Tomić, dodajući da su ključne oblasti saradnje energetika, saobraćaj i investicije, uključujući i projekte poput modernizacije železnice i saradnje u energetskom sektoru.

Ona je ocenila da je logično što predsednik Srbije upoznaje novog mađarskog lidera sa postojećim projektima, jer je reč o procesima koji su "već daleko odmakli" i koji imaju podršku Evropske unije.

Sličan stav izneo je i Milan Petričković, koji smatra da su odnosi Srbije i Mađarske zasnovani na racionalnim interesima, a ne na ličnostima.

"Zašto bi neko sekao granu na kojoj sedi i ugrozio ono što je izgrađeno u dobrosusedskim odnosima?", ocenio je Petričković, naglašavajući da je međusobna saradnja posebno važna u kontekstu energetike i regionalne stabilnosti.

On je dodatno ukazao da se Srbija i Mađarska nalaze u specifičnom geopolitičkom trenutku:

"Nalazimo se u periodu trusnih globalnih zbivanja koja menjaju političku i geostratešku scenu", ali je istakao da upravo zbog toga države vode računa o sopstvenim interesima i stabilnim partnerstvima.

Aleksandra Tomić i Milan Petričković za Kurir TV o saradnji Srbije i Mađarske: "Vežu nas važni strateški projekti" Izvor: Kurir televizija

"Situacija u Srbiji i Mađarskoj je neuporediva"

Petričković je odbacio i teze o mogućim dramatičnim promenama u odnosima dve zemlje nakon političkih promena u Budimpešti, ističući da je "situacija u Srbiji i Mađarskoj neuporediva", kao i da Srbija ima stabilnost u ekonomskom i energetskom smislu.

Govoreći šire o političkom kontekstu, on je ocenio da se često prave pogrešne paralele između dešavanja u regionu i unutrašnjih prilika u Srbiji, koje ne odražavaju realne okolnosti.

U međuvremenu, Srbija beleži i konkretne pomake na infrastrukturnom planu - završetak deonice auto-puta od Preljine do Adrana označava važan korak u unapređenju saobraćajne mreže i ekonomskog razvoja.

I dok se u javnosti spekuliše o mogućim izborima i beleže simbolične političke akcije pojedinih studentskih grupa, analitičari ocenjuju da takve inicijative nemaju jasno definisan politički okvir.

Paralelno, deo regionalnih medija nastavlja sa kritičkim narativima o Srbiji, koje pojedini tumače kao pokušaj oblikovanja negativne slike kroz prizmu unutrašnjih političkih tenzija.

Uprkos svemu, sagovornici su saglasni da Srbija ostaje usmerena ka stabilnosti, ekonomskom razvoju i jačanju svoje pozicije u regionu, uz nastavak saradnje sa ključnim partnerima poput Mađarske.