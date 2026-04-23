Hrvatski ''Večernji list'' objavio je da srpska opozicija kreće u tajnu ofanzivu protiv Aleksandra Vučića uz podršku Berlina!

Time je samo potvrđeno pisanje Kurira od pre samo deset dana, kada smo izvestili o odlasku dela opozicije u Berlin. U glavnom gradu Nemačke bili su predsednik stranke SRCE Zdravko Ponoš, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, Radomir Lazović iz Zeleno - levog fronta i predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović u prestonicu Nemačke otišli su - što je vrlo interesantno - usred održavanja parlamentarnih izbora u Mađarskoj.

Glavni sagovornik Večernjeg lista, Alek Kavčić priznao je, međutim, da srpska opozicija nema ni približnu podršku kakvu u Mađarskoj uživa stranka Tisa Petera Mađara, a posebno je istakao važnost nemačkog saveza CDU/CSU, kog smatra ključnim za evropski odnos prema Beogradu.

Nemačka je, podseća, najvažniji trgovinski partner Srbije. ''Nažalost, ne vidim toliku potporu EU-a srpskoj opoziciji, ili studentskom pokretu koliku ima Tisa u Mađarskoj“, izjavio je Kavčić za Table.Briefings.

Pobeda Petera Mađara na izborima uticala je i na srpsku opoziciju, te su od Evropske unije i Berlina tražili jači pritisak na Vučića, što javno priznaju.

Prošle nedelje u Berlinu, Kavčić je pozvao predstavnike saveza CDU/CSU da jasnije prigovore, a pripreme za tajnu ofanzivu su uveliko otpočele.

''Nemački političari strahuju od nestabilnosti i pogoršanja poslovnog okruženja ako Vučić bude smenjen“, kaže Kavčić.

Čini se da Hrvatima srpska opozicija deluje, u najmanju ruku, dosta nesnađena, budući da navode da su prisutne i ''sumnje u sposobnost opozicije koja je delom ultranacionalistička - da se dogovori oko platforme i kandidata, što bi se moralo dogoditi kako bi sledili primer stranke Tisa Petera Mađara''.

Podsetimo na jučerašnji pokušaj dela opozicije da organizuje sastanak o nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima, gde su unapred doživeli debakl, s obzirom da su neki opozicionari ili odbili poziv, poput lidera novog DSS Miloša Jovanovića, ili su zaobiđeni, poput lidera pokreta Kreni-promeni Sava Manojlovića, koji je tvrdio da nema nikakve informacije o bilo kakvom sastanku.

Vučić: Izbori se dobijaju u Srbiji a ne u inostranstvu

Predsednik Vučić je danas na ceremoniji povodom otvaranja vidikovca u Kuli Beograd, odgovarajući na pitanje novinara o jučerašnjem sastanku opozicije, rekao da je to demokratska tekovina, i da je dobro da postoji jaka opozicija.

- Nadam se da će uspeti u svojim nakanama. Nismo njima mi protivnici, njima je neko drugi daleko veći protivnik, zato su se i sastali - kazao je on, a na pitanje da prokoemntariše navode dela opozicije da EU traži alternativu za ovu vlast, rekao je da se izbori dobijaju u gradovima i selima Srbije, a ne u inostranstvu.