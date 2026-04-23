"NIJEDNOJ KATOLIČKOJ CRKVI U SRBIJI NIŠTA SLIČNO SE NIKAD NIJE DESILO" Teolog Stojković za Kurir o napadu na srpsku crkvu u Zagrebu: Prezentuju ustaške poruke!
Teolog Miloš Stojković oštro je osudio napad na pravoslavnu crkvu Preobraženja gospodnjeg koja se dogodila sinoć u samom centru Zagreba, kada su napadači tokom noći bacali stolice i druge predmete iz obližnjeg ugostiteljskog objekta prema ulazu u hram, ogradi i porti i oštetili crkvu.
Stojković je u razgovoru za Kurir rekao da takvi postupci ne predstavljaju ništa novo i neočekivano iz Hrvatske.
- Oni to rade u dosluhu sa blokaderima i lažnim studentima iz naše države, a poznato je koliko blokaderi mrze Srpsku pravoslavnu crkvu, srpskog Patrijarha i crkvene velikodostojnike. Poznato je i to da je ogroman broj planova za destabilzaciju Srbije kroz tzv. studente, kreiran upravo iz Zagreba, jer njemu smeta jaka Srbija, koja nije na kolenima i koja se ne ponižava - rekao je Stojković.
Prema njegovim rečima, ovo je samo jedan sled događaja, jer su napadi na Srbiju neprestani.
- Svakog dana dolaze negativni komentari za crkvu, a ovo je kap koja je prelila svaku čašu. Nijednoj katoličkoj crkvi u Srbiji, a ima ih dosta, nikada ništa nije falilo, ko god bili njeni vernici. Ima mnogo Hrvata u Srbiji koji bez problema odlaze u svoje crkve i obavljaju molitve, nikada nijedan kamen nije bačen, a kamoli nešto drugo - kazao je Stojković.
Dodao je da se u ovakvim situacijama postavlja jasna granica između Srba i Hrvata.
- Mi smo primer pristojnosti, a oni prezentuju nastavak ustaških poruka i provokacija, koje ne vode ni miru, ni hrišćanstvu, ničemu osim razdoru. Crkva treba da okuplja ljude, ma koje vere bili, Bog je jedan, a ne da neko ponižava i napada Srpsku pravoslavnu crkvu na taj način. Ono što su blokaderi izazvali svojim antisrpskim delovanjem se sada preliva na svaku poru našeg društva, pa i na crkvu koja je stub svega i koja se većinski izjasnila da nije za plaćenike, već za svetosavsku Srbiju koji predvodi predsednik Aleksandar Vučić - zaključio je Stojković.
Ovim povodom oglasila se Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, koja je objavila i fotografije nastale nakon sramnog čina.
Hrvatski mediji preneli su da je policija privela muškarca koji se dovodi u vezu s vandalizmom.
