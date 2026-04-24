Pravoslavna Crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu je u noći između srede i četvrtka, oko dva sata ujutru, bila meta vandalskog napada: gađana je i uništavana, bacane su stolice i drugi predmeti na vrata crkve, kapiju i u dvorište, razbijen je vitraž star 100 godina!

Mitropolija zagrebačko - ljubljanska objavila je fotografije nastale nakon sramnog čina, istakavši da je razbijen stari vitraž na hramu i da je uništena ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta, a hrvatski mediji preneli su da je policija privela muškarca koji se dovodi u vezu s napadom i pokrenuta je istraga.

- Negde oko dva sata iza ponoći nepoznati počinilac došao je do hrama, razbio vitraž star oko stotinu godina na ulazu i rasvetu koja osvetljava ulaz.Doneo je stolice iz obližnjih kafića i razbacao ih oko crkve. Počinjen je vandalizam, koji je za svaku osudu, ne samo kada je u pitanju naša crkva na Cvetnom trgu, nego bilo koji drugi objekat u kojem se skupljaju ili žive ljudi - rekao je arhijerejski namesnik zagrebački protojerej - stavrofor Duško Spasojević.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke i poslanik u Hrvatskom saboru Milorad Pupovac u razgovoru za Kurir oštro je osudio ovaj napad na pravoslavnu crkvu u Zagrebu.

Zabrinutost

- Reč je o vandalskom činu, koji zabrinjava svakog čoveka i naročito vernike Srpske pravoslavne srpske crkve koji u crkvu dolaze. To kod njih stvaraosećaj nesigurnosti i neslobode. No, ne čudi me, nakon što pojedini desni mediji organizuju kampanju protiv Srpske pravoslavne crkve, njenih vera i sveštenstva, crtajući je kao izvor svekolikog zla. Uzdamo se u to da će policija napraviti sve što je potrebno, ali i da će se druge hrvatske državne institucije pobrinuti da zaustave kampanju širenja mržnje prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i netolerancije, a sve u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i njenom teritorijom - rekao je Pupovac.

Teolog Miloš Stojković kaže u razgovoru za Kurir da ovakvi postupci ne predstavljaju ništa novo i neočekivano iz Hrvatske.

- Svakog dana dolaze negativni komentari o crkvi, a ovo je kap koja je prelila čašu. Nijednoj katoličkoj crkvi u Srbiji nikad ništa nije falilo, ko god bili njeni vernici. Ima mnogo Hrvata u Srbiji koji bez problema odlaze u svoje crkve i obavljaju molitve, nikad nijedan kamen nije bačen, a kamoli nešto drugo. Srbija je primer pristojnosti, a oni prezentuju nastavak ustaških poruka i provokacija, koje ne vode ni miru, ni hrišćanstvu, ničemu osim razdoru. Nažalost, ovde su blokaderi pokazali svoje antisrpsko delovanje, naročito prema SPC, koje se sad prelilo i van granica Srbije - kazao je Stojković.

Zastrašivanje preostalih Srba

Za ministra bez portfelja zaduženog za odnose Srbije s dijasporom Đorđa Milićevića napad na pravoslavnu crkvu u Zagrebu je čin bezumlja i dubokog nepoštovanja osnovnih civilizacijskih vrednosti.

- Svetinje ne smeju biti meta, jer one pripadaju svima koji poštuju veru, tradiciju i ljudsko dostojanstvo. Posebno zabrinjava činjenica da se takvi incidenti ne dešavaju izolovano. Već duže vreme u Hrvatskoj prisutan je narativ usmeren protiv Srbije, srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Određeni mediji i političke grupe podstiču takvu atmosferu, što neminovno ostavlja posledice - naglasio je Milićević.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta naglasio je da je ovakvim delima cilj zastrašivanje preostalih Srba i slanje jasne poruke da se ili isele, ili asimiluju.

- Navedeni kukavički napad nije izolovani incident, već je posledica otvorene rehabilitacije ustaštva i dobro organizovane i osmišljene antisrpske kampanje, koja dominira u Hrvatskoj dugi niz godina - kazao je Linta.