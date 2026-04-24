- Pre tačno dve decenije osnovana je Liberalno-demokratska partija (LDP). To je ona partija koja je bila potpuno i verovatno jedina partija na političkoj sceni Srbije koja je bila potpuno pro-NATO orijentisana i vodila je politiku gde su Srbi trebali za sve da se izvinjavaju - započeo je Uroš Piper i dodao:

- Oni su bili jedini krivci za ratove devedesetih. Svi su trebali da idu u Hag i to je bila jedna potpuno, da kažem, pro-zapadna politika koju je retko koja partija u Srbiji imala. E sad, zašto ja pominjem, takoreći, pokojni LDP, on verovatno formalno i dalje postoji, ali više nije nikakav akter na političkoj sceni Srbije, zašto ja pominjem tu partiju danas? Pa zato što je lista rektora Đokića u stvari novi LDP.

Kako je naglasio Piper, ''to je ta politika''.

- Politika izvinjavanja, želje da se uđe u NATO, tvrdnje da su Srbi za sve krivi i prosto jedna želja da budemo u vazalnom položaju u odnosu na svet uvek. Šta god da uradimo, da uvek budemo mali od palube i da budemo beznačajan faktor na političkoj mapi sveta. E sad, postoji jedna velika razlika u celoj toj priči. A to je da, koliko god se ne slagali sa politikom Čedomira Jovanovića, nekada, i LDP-a, to je barem bila fer politika. Oni su jasno rekli šta hoće. Znači, hoće NATO, hoće da izručuju ljude u Hag i 5-7% građana Srbije je to podržavalo, toliko su i dobijali na izborima - istakao je i dodao:

- A ono što radi rektor Đokić i ekipa oko njega, to je mnogo pokvarenija politika, jer oni isto to žele, ali ne smeju to da kažu, uviće u neke oblande i pokušaće da glume ovakvu patriotsku politiku. E, to vam je ta razlika. Znači, danas ponovo imamo LDP-2, ali u ovoj pokvarenijoj verziji koja neće da kaže pre izbora šta je njihova prava politika, a to je ulazak u NATO, uništavanje Srbije, odvajanje KiM od Srbije, priznanje da se dogodio lažni genocid u Srebrenici, gušenje veza sa Republikom Srpskom i sa Srbima u Crnoj Gori. Sve je to politika rektora Đokića, kao što je bila nekada politika LDP-a. LDP je to barem javno priznao, Đokić to ne sme javno da prizna. Međutim, građani Srbije sve vide i na kraju će ta stranka, nova, koju napravi rektor Đokić završiti kao LDP nekada. Nestaće - zaključuje Piper u objavljenom videu.