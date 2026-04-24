Slušaj vest

Nepoznati napadač ili više njih pokušalo je u noći na četvrtak da ošteti pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba.

Napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Zagrebu je otvorio ozbiljna pitanja vezana za odnos prema pravoslavnim Srbima koji žive u Hrvatskoj. Povodom napada i odnosa između ovih komšijskih zemalja, Srbije i Hrvatske, oglasili su se Darko Obradović, programski direktor Centar za stratešku analizu i Zoran Andjelković, direktor "Pošte Srbije."

"Oni imaju kampanju protiv Srba"

- Ja mislim da i dalje traje pitanje Srba u Hrvatskoj, za mene ovo nije iznenađenje zbog toga što su imali takvu kampanju koja je bila protiv Srba u Hrvatskoj, posebno u poslednjih godinu dana. Kampanja je bila i protiv Srbije generalno, imali su promociju Tompsonovih pesama i ustaštva. Bilo je logično da će neko sprovesti ovakvo delo, može da napadne crkvu, da povredi ili napadne nekog Srbina, to je posledica te atmosfere koja se stvorila - objasnio je Anđelković

Foto: Kurir televzija

Kako kaže, pre par dana je pročitao izveštaj koji se nalazio u novinama "Amnesty international" koji je govorio o "povampirenju ustaštva".

- Oni čak i nisu naklonjeni nama, pisali su negativne stvari vezane za nas u velikoj meri tokom 90-tih godina u okviru ljudskih prava. Sada su pisali taksativno, o odnosu SPC i vernicima u Hrvatskoj, o odnosu prema Jevrejima u Hrvatskoj, kao i o samim Srbima u Hrvatskoj. Kada vi stvarate takvu atmosferu i imate pola miliona ljudi na Tompsonovom koncertu, kada na njega dođe predsednik Vlade sa porodicom i kada celo rukovodstvo podrži taj koncert i njegove pesme, onda je logično da se stvara atmosfera, da sve što je srpsko, a SPC jeste predznak, da je to normalna stvar da se napadne - naveo je Anđelković i dodao:

- Podsetimo se kada su Srbi organizovali kulturni događaj u Srbiji i kada je grupa ustaša, ne želim da kažem huligana jer su ovo ustaše, upala unutra i rasterala ljude i povredila ih. Reakcija na to je bila veoma mala sa nekim sudijom za prekršaje, ali nije se desila nikakva osuda od strane medija i zvaničnika u Hrvatskoj. Oni imaju kampanju protiv Srba i Srbije - tvrdi Anđelković.

"Srbija mora da ukaže na položaj svog stanovništva u Hrvatskoj"

Obradović navodi da treba sačekati kako bi se videlo kako će se ova akcija kvalifikovati, odnosno, da li je ovo uradila neka neo-nacistička grupa.

- Te grupe se osećaju kao da su prihvaćene, sa druge strane, ovi incidenti nisu toliko učestali i njih podržava samo manjina. Srbija bi svakako trebala da ukaže na položaj svog stanovništva. Ipak, Srbi u Hrvatskoj jesu hrvatski građani a i oni koji ne žive u Hrvatskoj, vole da dobiju taj pasoš jer je evropski pasoš. Tu postoji raskorak, oni koji pričaju o ustaškoj Hrvatskoj, vrlo rado odlaze i vade hrvatske pasoše, to im ne smeta - rekao je Obradovć.

Foto: Kurir Televizija

Objašnjava da je izuzetno važno da odnosi između naših zemalja uđu u institucionalne razgovore.

- Važno je da se ukaže na to kroz države Evrope, skoro se desilo i obeležavanje u Jasenovcu, sve glasnije se priča i o tome. Zainteresovanost SAD-a za taj genocioidni sistem logora je veoma izražena. Predsednik Tramp je poslao svog ličnog izaslanika, koji ima status ambasadora za borbu protiv antisemetizma i negovanje sećanja na holokaust. Srpsko-hrvatski razgovori moraju da budu pokrenuti. Odnosi između naših zemalja su toksični zbog prošlosti i obostranih političkih rejtinga, negativni odnosi su isplativi - navodi Obradović.

Kako kaže, međusobno narušavanje odnosa mora da se zaustavi jer ono pogoduje ekstremistima.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs