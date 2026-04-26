Najistaknutiji blokaderski dvojac iz podkasta "Dobar, loš, zao" - novinari Nenad Kulačin i Marko Vidojković više ne kriju razočaranje zbog postupaka dela opozicije i blokadera.

Da je situcija došla do tačke pucanja, pokazuje i izjava Vidojkovića, koji je rekao da je "nastup Srđana Milivojevića i njegove Demokratske stranke toliko bezuman da je počeo da misli da i oni rade za Aleksandra Vučića".

- Uopšte ne koriste studentskoj listi sa svojom iracionalnom podrškom nečemu što se još nije rodilo. U redu je svaka podrška listi i programu, kad oni izađu i kažu ovo podržavmo - ovo ne. Ali blanko podrška nečemu što još ne postoji pre izbora, koji će ko zna kad biti... Ja mislim da DS nešto tu muti - izjavio je Vidojković.

Njegov kolega, Nenad Kulačin, ne krije da je poptuno izgubio veru u one koje je do juče podržavao.

- Pa ne znam više, ja sam umoran od te opozicije - rekao je Kulačin.

Vidojković je istakao bi voleo kada se DS ne bi uopšte petljala sa studentima.

- Ja mislim da mi moramo da zbijemo redove, zato što su ovi iz opozicijeslepci, jer oni ne umeju da zbiju svoje redove, iako je to jedino što treba da se uradi. Slepci su i studenti zato što ni oni ne pružaju to ujedinjenje, oni kao da su se još više izolovali, svesni toga ko im je u plenumima, ko je kome blizak, gde ima suverenista, gde ima ovih ili onih. To je dosta heterogeno. Samo da kažem ljudima to što vičete i ponavljate da studenti pobeđuju, ne znači da će se to zaista i desiti - rekao je Vidojković.

Više o tome šta su govorili, možete pogledati u videu ispod.

