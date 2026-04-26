Mira Dodik, majka predsednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, sahranjena je danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša. Opelo je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.

Sahrani je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Vlade Srpske Savo Minić, predsedavajuća Veća naroda Republike Srpske Srebrenka Golić, ministri u Vladi Srpske, predstavnici koalicionih političkih partija.

Poslednjem ispraćaju prisustvovali su i predstavnici javnih preduzeća i institucija Srpske, predstavnici Republike Srpske u institucijama na nivou BiH, predstavnici gradova i opština Srpske, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rodbina, prijatelji porodice i brojni građani.

Telegrame saučešća Dodiku, prethodnih dana, uputili su brojni zvaničnici iz regiona i sveta, među kojima ministar inostranih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar, ambasador Narodne Republike Kine u BiH Li Fan.

Telegrame saučešća uputili su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić, potpredsednik Vlade Severne Makedonije Ivan Stoilković, general-potpukovnik američke vojske i predsednik Instituta Gold za međunarodnu strategiju Majkl T. Flin, srpski književnik Matija Bećković i mnogi drugi.