Sa Međunarodne konferencije o globalnoj politici u Francuskoj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruke koje su odjeknule daleko izvan diplomatskih okvira uobičajenih obraćanja. Umesto uopštenih fraza i opreznih formulacija, Vučić je insistirao na principima međunarodnog prava kao temeljima koji ne smeju biti podložni političkim interesima i selektivnoj primeni. Upravo na toj liniji, otvoreno je ukazao na dvostruke aršine velikih sila, dovodeći u pitanje narative koji se godinama plasiraju kao neupitne istine.

Posebnu pažnju izazvalo je njegovo podsećanje da sukob u Ukrajini nije prvi rat na evropskom tlu nakon Drugog svetskog rata, čime je direktno osporio dominantnu interpretaciju savremenih dešavanja. Vučić je u tom kontekstu podsetio na slučaj Kosova i okolnosti koje su dovele do jednostranog proglašenja nezavisnosti. Upozorenje na Kosovo kao opasan presedan ispostavilo se realnim, napominju sagovornici Kurira i podsećaju da je paralela Kosova i Krima povučena odmah po izbijanju rata u Ukrajini.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da argumentacija koju korisri predsednik Srbije u aktuelnim dešavanjima deluje još snažnije i da se stvari po tom pitanju polako okreću na našu stranu.

- Sve što je Vučić rekao u Francuskoj o međunarodnom pravu i problemima sa KiM mnogo snažnije deluje nego pre. Pre su zapadne sile na to gledale sebično i postavljali se u stilu šta hoće ova mala Srbija i bili su arogantni prema bilo kakvom našem stavu, jer su uvek nalazili način da opravdaju taj čin kao poseban slučaj. Međutim, sada ova argumentacija koju koristi predsednik Vučić postaje svima očigledna, vidi se da tu postoje dvostruki standardi i da određeno licemerje, koje je po inerciji dolazilo sa Zapada i to posebno sada od EU, nema opravdanje. Kada se pogleda otvorenih očiju i realno, sve to što je nekad bio poseban interes SAD vezan za KiM, danas teško da može da stoji. Nikog to više ne interesuje. Ta nepravda koja je učinjena Srbiji, srpskom narodu i uopšte međunarodnom pravu može da bude i treba da bude ispravljena. Način na koji pristupa predsednik Vučić je nešto što jedino može da postepeno dođe do svesti političkih elita u Evropi - smatra Miletić.

On objašnjava da su dvostruki standardi očigledni i da su jedan od glavnih razloga što je na Srbiju vršen ogroman pritisak da prizna Kosovo.

- Na taj način su želeli da izbegnu poziciju da moraju da se brane i da bude vidljiv taj nekorektan odnos prema nama, odnosno nepoštovanje međunarodnog prava. Sada to postaje mnogo značajnije, očiglednije i teže za braniti kada je u pitanju Evropa. Na kraju krajeva, vidimo i poziciju Češke i njihovog ministra inostranih poslova. Imam utisak da se postepeno stvari okreću i da idu na našu stranu - zaključuje Miletić.

Istoričar Srđan Graovac ocenjuje da je argumentacija Srbije besprekorna i neoboriva, ali da, nažalost, velike sile po ustaljenom običaju ne žele da priznaju svoje greške.

- Bilo je jasno već od eskalacije rata u Ukrajini i od onog čuvenog razgovora generalnog sekretara UN Gutereša s Putinom, gde je Putin doslovce podvukao pitanje KiM i rekao Guterešu: Vi ste prvi prekršili međunarodno pravo. Bilo je jasno da će Rusija to koristiti kao presedan, ali s druge strane isto tako bilo je jasno da, što se tiče Evrope, da Evropa, kao ni Amerika, ne žele da priznaju svoju grešku. Tako obično i rade velike sile. Oni ne žele da se vraćaju nazad i smatraju da njihova strategija u ovom trenutku treba da bude, ne da preispituju svoje odluke iz prošlosti, već da nateraju Srbiju da ona prizna nezavisnost Kosova, da se time faktički saglasi pa da kažu: evo vidite da je sve u skladu sa međunarodnim pravom. Oni su itekako svesni posledica koje su napravili. I svesni su da nemaju puni argument kada izađu pred ceo svet da kažu da je Rusija izvršila agresiju na Ukrajinu, jer ceo svet zna da je to licemerno - naglašava Graovac.

On smatra da će strategija zapadnih sila prema Srbiji biti još veći pritisak po pitanju KiM.

- Preispitivanja odluka iz prošlosti nažalost neće biti. Njih ne interesuje argumentacija. Velike sile nikada nije interesovalo međunarodno pravo, jer one svojim odlukama kreiraju međunarodno pravo, one ga nameću. Ali s naše strane, naravno da je važno da podsećamo na tu činjenicu, jer time u svakom slučaju pojačavamo svoju poziciju - kaže Graovac.