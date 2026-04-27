Aleksanar Mirković šef odborničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda izjavio je da se politika bežanja od dijaloga i parlamentarne rasprave nastavila i danas kada su odbornici opozicije ponovo napustili sednicu Skupštine grada Beograda.

 - Ovim postupkom su jos jednom potvrdili da kada dođe do sučeljavanja ideja, programa, i argumenata oni biraju bežanje, jer sem gole mržnje, nemaju sta drugo da ponude građanima Beograda i Srbije. Umesto da bude na svom radnom mestu, radi ono za šta je plaćen i da poverenje građana koje mu je ukazano opravda u parlamentu, on je izabrao da današnji dan provede u šetnji po lepom vremenom i time jasno stavio do znanja, da ga interesi građana ne zanimaju, vec samo lična promocija - rekao je Mirković.

Aleksandar Mirković i Nikola Nikodijević na sednici Skupštine grada Beograda Foto: Skupština Grada Beograda

Kako je rekao, žalosno je što od 46 odbornika opozicije danasnjoj sednici prisustvuje samo njih 7, ali i to jasno pokazuje kakav odnos imaju prema građanima koje predstavljaju i kako bi se tek ponašali kada bi, nekim čudom, bili u prilici da dođu na vlast. Bez obzira na sve, odbornička grupa "SNS Aleksandar Vučić - Beograd sutra" nastaviće da radi u interesu građana Beograda i da se bori za bolje sutra našeg grada - naglasio je Mirković.

 Prema njegovima rečima, Ekspo, metro, novi savski most, mali metro, nova autobuska-železnicka stanica, posvećenost svakom čoveku, svakoj opštini, svakoj mesnoj zajedni, predstavlja politiku predsednika Aleksandra Vučića i dodao da takvu politiku sa ponosom podržavaju.

- Poverenje građana nikada nećemo izneveriti a politika razvoja, napretka i lepšeg lica Beograda i Srbije, nastaviće se zahvaljujući Aleksandru Vučiću, državniku koji je svojom politikom, znanjem i vizijom omogućio istorijski razvoj Beograda i Srbije i to niko nikada neće uspeti da nadmaši. Žveo Beograd, živela Srbija! - zaključio je Mirković.

Podsetimo, na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda, odbronici su odlučili da će se o tačkama od 1 do 14 dnevnog reda voditi objedinjena rasprava, a odlučivaće se pojedinačno.

Predlog Sava Manojlovića iz Pokreta Kreni-Promeni, da se dnevni red dopuni predlogom zaključka o upravljanju Grada Beograda sa posebnim osvrtom na korupciju, infarstukturu, rad javnih preduzeća i bezbednost građana, nije prihvaćen, nakon čega su oni napustili sednicu.

- Mi ćemo danas kao vid protesta pešačiti 20 kilometara do Batajnice - rekao je Manojlović i krenuo u šetnju.

Savo Manojlović pešači do Batajnice, Foto: Petar Aleksić

