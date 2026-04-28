Slušaj vest

Sa Alisterom Kembelom i Rorijem Stjuartom je govorio o brojnim temama, od pitanja Kosova i Metohije, preko odnosa sa Aljbinom Kurtijem, pa do saradnje sa odlazećim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Posebno je zanimljiv deo razgovora o predstojećim izborima u Srbiji i potencijalnim političkim potezima u budućnosti.

Kembel i Stjuart su pitali Vučića da li je moguć politički manevar po uzoru na model iz Rusije, kada su Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev zamenili funkcije.

Kembel je direktno upitao Vučića da li bi nešto slično moglo da se desi u Srbiji, odnosno da neko poput Ane Brnabić postane predsednik, dok bi on ostao značajan politički faktor, imajući u vidu da je, kako je naveo, "još veoma mlad".

Odgovarajući na to pitanje, Aleksandar Vučić je naglasio da godine nisu presudan faktor.

- I dalje imam više energije i veći entuzijazam nego većina mojih protivnika, pa čak i većina ljudi koji me okružuju. Ali biću veoma iskren sa vama...mi sada radimo ankete, sve ankete, sva različita istraživanja, sve fokus grupe, sve krizne grupe, sve, kako bismo videli da li postoje drugi kandidati sposobni da pobede kandidate koji dolaze iz opozicije - rekao je Vučić.

Na dodatno pitanje da li pod "drugim ljudima" misli na osobe koje nisu on, Vučić je kratko odgovorio: "Da".

Govoreći o budućim političkim planovima, predsednik Srbije je jasno istakao da neće kršiti Ustav.