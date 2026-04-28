Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov prokomentarisao je novo ponašanje blokadera kojem se smeje cela Srbija. Naime danas je šačica od 15-ak blokadera izvela novi "politički" manevar - okupili su se kod novog mosta na Tamišu i zviždali brzom vozu koji je projurio pored njih!

- Zviždali vozu koji prolazi pored njih?! Ako ovo ne sruši vlast, ne znam šta će! Sad da se proširi akcija. Da se zviždi i tramvajima, autobusima, trolejbusima, avionima... Vlast na ovo nema odgovor! Ali psihijatar... - napisao je Jovanov u objavi na Isku.

Dodao je da blokadere niko nije terao da to rade.

- Da ih je neko terao ovo da rade, uvredili bi se i rekli da ih taj smatra idiotima. A oni sami ovo osmislili i još se pohvalili! Šta li je sledeće, Bog sami zna... I šta je rezultat?

Proš'o voz, blokaderi. U svakom smislu - zaključio je Jovanov.